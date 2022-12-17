«س و ج» كل ما تود معرفته عن منح الالتحاق بالجامعات التكنولوجية 

دعمت مؤسسات المجتمع المدني، الجامعات التكنولوجية، في تجربتها المهمة، التي بدأت بـ3 جامعات إلى أن وصلت لـ10 جامعات في عدد من المحافظات، بالتنسيق الكامل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، انطلاقاً من أهمية هذه الجامعات في تأهيل الطلاب لاحتياجات سوق العمل الفعلية، لكونها تشمل مجموعة من البرامج البينية المتميزة التي تحتاجها الصناعة.

تُجيب «الوطن» في التقرير التالي، على كافة الأسئلة الخاصة بالمنح الدراسية، بداية من شروط الحصول عليها والأوراق المطلوبة، وشروط الاستمرار فيها، فضلاً عن قيمة هذه المنح للطلاب.

ما هي منح الجمعيات الأهلية لطلاب الجامعات التكنولوجية؟

هي منح دراسية تقدمها مؤسسة صناع الخير للتنمية ومجموعة للاستثمارات المالية والرقمية؛ للطلاب الأكثر احتياجًا من المتفوقين.

وما هي قيمة هذه المنح؟

بحسب ما أعلنت عنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان سابق لها، أن إجمالي قيمة المنح 8 مليون جنيه على أربع سنوات بواقع 2 مليون جنيه سنويًا لنحو 200 طالب من طلاب منظومة التعليم الفني والتعليم الثانوي العام الراغبين في الالتحاق بالجامعات التكنولوجية.

كم تبلغ قيمة المنح للطالب الواحد؟

تبلغ قيمة المنحة للطالب الواحد بـ 10 آلاف جنيه سنويًا يستفيد منها طوال سنوات دراسته.

ما هو شرط استمرار الحصول على المنحة؟

يتمثل شرط استمرار الحصول على المنحة أن يحافظ على تفوقه العلمي وحصوله على تقدير جيد كحد أدنى سنويًا.

وهل تستمر المنح بعد التخرج؟

تُقدم المنح أيضاً للطالب الذى يحصل على تقدير تراكمي امتياز ويرغب في استكمال دراسته العليا (ماجستير ودكتوراة) طوال مرحلة دراسته العليا.

فيما تتمثل شروط الحصول على المنحة؟

حددت جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، في منشور عبر صفحتها الرسمية، شروط الحصول على المنح وهي توافر دراسة البحث الاجتماعي للتأكيد على احتياج الطالب للمنحة، والتفوق التعليمية «الأولوية للمجاميع الأعلى في الثانوية العامة أو الفنية»، واجتياز المقابلات الشخصية للجنة المشرفة على المنحة.

ما هي المستندات المطلوبة للحصول على المنح؟

تشمل المستندات المطلوبة للحصول على المنح الدراسية، صورة من بطاقة الرقم القومي للطالب، وصورة من شهادة الميلاد حديثة، وبحث اجتماعي من أقرب وحدة شؤون اجتماعية، وصورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر، وخطاب قبول من الجامعة المتاحة في إعلان المنحة، وصورة من شهادة إتمام الثانوية العامة أو الفنية.

فيما تتمثل شروط الاستفادة من المنحة؟

تتمثل شروط الاستفادة من المنح في أن يكون المتقدم مصري الجنسية، والتفوق الدراسي طوال سنوات الدراسة، وألا يقل التقدير في السنة السابقة للمنحة عن جيد، وحصول الطالب على خطاب قبول التحاق من الجامعة المرغوب الالتحاق بها.