تكريم المخرج ديفيد فينشر بجائزة «سيزار» الفخرية عن مسيرته المهنية

حصل المخرج والمنتج الأمريكي ديفيد فينشر على جائزة سيزار الفخرية، وهي أعلى جائزة سينمائية في فرنسا، ومن المقرر أن يتسلم الجائزة خلال حفل يقام في 24 فبراير المقبل في العاصمة باريس، وذلك وفقا لما أعلنته أكاديمية الفنون وتقنيات السينما الفرنسية المانحة للجائزة في بيانها.

وحصل على جائزة سيزار الفخرية، التي تكرم الإنجازات المهنية للفنانين وصانعي الأفلام، عدد كبير من نجوم هوليوود من بينهم كيت بلانشيت، سكارلت جوهانسون، بينيلوبي كروز وروبرت ريدفورد وجورج كلوني، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

أكاديمية «سيزار»: ديفيد فينشر مخرج صاحب رؤية ومصدر إلهام للفنانين

ووصفت الأكاديمية الفرنسية، ديفيد فينشر بأنه «صاحب رؤية حقيقية»، وأن أفلامه مصدر إلهام للعديد من الفنانين، متابعة: «لقد صدمنا بفيلم (Seven)، وأبقانا على حافة الهاوية مع (The Game)، وضربنا مرة أخرى بـ (Fight Club)، بالإضافة إلى أعماله (Zodiac)، و(The Social Network)، بالإضافة إلى (Gone Girl) الذي يعتبر أنجح أفلامه حتى الآن، أو مع دراما (Mank) التي يكسر بها القواعد المعتادة ويحصل على تقييمات عالمية».

تفاصيل حفل جوائز سيزار الفرنسية

وتمنح جائزة سيزار لأفضل الإنتاجات في السينما الفرنسية على مدار العام، وهي تناظر جائزة الأوسكار في الولايات المتحدة، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن المرشحين للجائزة في نسختها الـ 48، يوم 25 يناير المقبل، على يقام حفل توزيع الجوائز في فبراير المقبل على مسرح «شاتليه» في باريس.