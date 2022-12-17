«التعليم»: رسوب أي طالب تقل نسبة حضوره عن 75% بمدارس «منهجية الجدارات»

قال الدكتور سيد حامد، مسؤول بقطاع التعليم الفني عن منهجية الجدارات، إن نسبة حضور طلاب المدارس الفنية المطبق بها منهجية الجدارات للجانب المعرفي والمهاري مهمة، مشيرا إلى أنه لابد من تنبيه الطلاب بأهمية الحضور وتدريس الوحدات، لأن الطالب الذي لم يحقق نسبة 75% حضور يعتبر راسبًا ويحق له إعادة العام الدراسي في جميع الوحدات.

منهجية الجدارات

وأوضح مسؤول قطاع التعليم الفني عن منهجية الجدارات، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي أنه بالنسبة لطلاب الدمج التعليمي بالمدراس الفنية، هناك لجنة مشكلة بكل مديرية لاختيار طلبة الدمج وفق مجموعة من المعايير والشروط وهناك برامج معينة بالتعليم الفني يلتحقون فيها حفاظا على سلامتهم وصحتهم، ولا بد من مراعاة الفروق الفردية لطالب الدمج التعليمي في أعمال تقييم مخرجات الوحدة فى منهجية الجدارات، موضحًا أن دور المقيم أن يصمم اختبار تحريري لطلبة الدمج وفقا لمعايير الأداء.

إعلان نتيجة تقييم مخرجات الوحدة واح

وأشار إلى أنه في منهجية الجدارات معلم النظري والعملي يكملون بعضهم ويعملون سويا، وبالنسبة للمُقيمين المعرفي والمهاري الذين يرصدون التقييمات في شيتات منفصلة عن بعض هذا الأمر غير صحيح، لأن سجل تقييم واحد للطالب لكل من المعارف والمهارات وإعلان نتيجة تقييم مخرجات الوحدة واحد ومشترك بين الجانب المعرفي والمهاري.

وأضاف أن تقييم دليل التساؤل يستخدم فيه اختبارا تحريريا ويتم بالشكل الصحيح في تنظيم الطلاب ومراقبتهم أثناء أداء التقييم، وبعدها يصحح الاختبار وتكون نتيجة التصحيح «جدير أو غير جدير»، موضحًا أن التقييم المبني على منهجية الجدارات ليس فيه درجات.