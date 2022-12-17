المستشار الثقافي لإسبانيا: دعم الباحثين في أفريقيا بـ300 مليون يورو

استقبل الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، المستشار الثقافي لإسبانيا كانديدو كرييس استرادا، لبحث سبل التعاون بين الجامعة وإسبانيا.

وتطرق اللقاء إلى مختلف مجالات التعاون والتي من بينها مجال تدريس الإسبانية عن طريق استقبال محاضر إسباني للتدريس بقسم اللغة الإسبانية.

التعاون المشترك

وطرح الدكتور السيد قنديل بعض الأفكار محل التعاون المشترك، وأوضح أنشطة جامعة حلوان والدور التي تساهم به الجامعة في خدمة المجتمع وفي المشاريع القومية الحضارية.

وتحدث المستشار الثقافي عن برامج دعم الباحثين والمبدعين والمخترعين وبالتحديد برنامج عمل هورايزن بجناحيه لدعم منطقة البحر المتوسط وقارة أفريقيا، حيث يقدم الأول 35 مجالا لمشروعات تصل ميزانيته الى 320 مليون يورو، بينما يقدم برنامج هورايزن لدعم أفريقيا 30 مجالا بميزانية 300 مليون يورو.

المشاركون في اللقاء

وانتهى اللقاء بالتأكيد على سرعة البدء في تنفيذ بعض أوجه التعاون التي تم مناقشتها خلال اللقاء.

حضر اللقاء الدكتورة منى فؤاد القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وليد السروجي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة مها حسني عميد كلية الآداب، الدكتورة هيام عبده رئيس قسم اللغة الإسبانية، والدكتورة رشا عبد العظيم، المدرس بقسم اللغة الإسبانية.

وفي سياق منفصل، استضافت جامعة حلوان اجتماع أعضاء لجنة القطاع الهندسي السادس بمجمع الفنون والثقافة بحضور الدكتور محمد عبد الحميد شعيرة رئيس اللجنة.

وأكد الدكتور السيد قنديل، أن القطاع الهندسي قطاع مهم جداً وهو الأساس الذي بنيت عليه جامعة حلوان، فكليات الهندسة بالجامعة بها تخصصات فريدة ولا يوجد تكرار للتخصصات بين كليتي الهندسة بحلوان والمطرية، مضيفا أن الجامعة تسعى دائما لتوفير برامج أكاديمية وتدريبية حديثة ومتطورة، فضلا عن التحديث المستمر للبرامج للارتقاء بمهارات الطلاب، مؤكداً أن كلية الهندسة هي قوة دافعة بل وقاطرة تقدم تساهم فى دفع عجلة تقدم الدولة المصرية ومساهمتها فى مشاريعها القومية التنموية.

وفي كلمته أوضح رئيس الجامعة أن جامعة حلوان التي أنشئت عام 1975 مقارنة ببعض كلياتها التي تخطت المائة عام، فجامعة حلوان تضم كليات تكنولوجية وفنية وتطبيقية.

ووجَّه رئيس جامعة حلوان دعوة مفتوحة للدكتور محمد عبد الحميد شعيرة رئيس اللجنة، لعقد اجتماع لجنة القطاع بشكل دائم فى رحاب جامعة حلوان.