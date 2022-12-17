قيادية بـ«التجمع»: الارتقاء بالعمل المسرحي أولى أجنداتنا بالحوار الوطني

قالت الكاتبة ضحى عاصي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، إن الحزب كان أولى الأحزاب السياسية المؤيدة لمبادرة الحوار الوطني فور إطلاقها من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أبريل الماضي.

وأضافت النائبة ضحى عاصي، في حديثها عن الحوار الوطني، متابعة أن الحوار الوطني جاء ليجمع شمل المجتمع المصري تحت راية واحدة وكلمة واحدة تتجه إلى طريق الصواب نحو الجمهورية الجديدة خاصة أن محاوره الثلاثة السياسية والاقتصادية والاجتماعية جميعها من شأنها خدمة المجتمع المصري وتهدف إلى إزالة العواقب الحياتية التي تواجه أفراده.

وأشارت النائبة في حديثها عن الملفات الثقافية والتوعية التي تناقش على طاولة الحوار الوطني وقالت يجب أن تكون الفنون المسرحية وفنون السينما على أجندة الحوار كونها فنا تثقيفيا هادفا له ضوء كبير على سلوكيات أفراد المجتمع المصري، خاصة الأطفال منهم.

وشددت النائبة على ضرورة التكاتف والتعاون لوضع رؤى شاملة من شأنها الارتقاء بالعمل المسرحي والفني وعودته من جديد لمنصبه الطبيعي الذي من شأنه غرس القيم والسلوكيات الإيجابية بالمجتمع.

جاء ذلك خلال ندوة مؤسسة خالد محيي الدين التابعة لحزب التجمع المنعقدة بمقر الحزب بمنطقة وسط البلد تحت عنوان «نهضة مسرحية جديدة» لبحث سبل الارتقاء بالمسرح المصري بحضور عدد من المخرجين والفنانين.