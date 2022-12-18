من تليفونك.. خطوات الاستعلام عن البلاغ المقدم لمباحث الإنترنت

لا تزال وزارة الداخلية تقدم العديد من الخدمات الإلكترونية، خاصة خدمة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكة المعلومات، التابعة لقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، والمعروفة بـ«مباحث الإنترنت»، هي الأكثر رواجا بعد انتشار جرائم الإنترنت، لذلك يبحث الكثيرون عن الاستعلام عن نتيجة بلاغهم.

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، كيفية وطريقة البلاغ المقدم لمباحث الإنترنت، في بعض القضايا التي تشملها المباحث، منها جرائم الاحتيال المصرفي، وجرائم بطاقات الإئتمان، وجرائم غسل الأموال، وجرائم الهجرة غير الشرعية.

الاستعلام عن البلاغ المقدم لمباحث الإنترنت

يمكن الاستعلام عن البلاغات المحررة عن جرائم المعلومات عبر موقع وزارة الداخلية، من خلال الخطوات القادمة.

1- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية عبر هذا الرابط

2- إنشاء حساب على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية

إدخال البيانات صحيحة والرقم القومي

3- اختيار خدمة الإستعلام عن بلاغات جرائم تقنية المعلومات

تستطيع الاستعلام عن البلاغ بإدخال الرقم القومي ورقم المحضر، وتاريخ المحضر ومكان تحريره

4- ثم أرسل الطلب

قد تستغرق عملية تحديث البيانات والاستعلام 24 ساعة، أو أن يقوم المتضرر الاتصال بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات عبر الأرقام 0224065052 -0224065051، أو عبر الخط الساخن 108.

تقديم البلاغ

أما عن تقديم البلاغ، يتوجه المتضرر بتقديم البلاغات الخاصة بجرائم الإنترنت بالمكان المتخصص في تلقي هذه البلاغات وتقديمها، وذلك في وحدة تلقي بلاغات المنطقة المركزية بميدان العباسية بمعهد التنمية البشرية، وفي حالة كان المواطن يقطن في محافظة أخرى غير القاهرة، فيمكن تقديم البلاغات بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، من خلال الحضور بشكل شخصي إلى المقر لتحرير المحضر والمتابعة مع الضباط المسؤولين للقضية التي تريد التقدم بها، أو يمكن التواصل معهم هاتفيا من خلال الأرقام التالية والخاصة بإدارة مكافحة جرائم المعلومات:0224065052 -02240650.