إحالة 8 أطباء وعمال للتحقيق لتغيبهم عن العمل في أبو مناع غرب بدشنا

أحال حمادة صلاح جيلاني، رئيس الوحدة المحلية لمجلس قروي أبو مناع غرب، بمركز دشنا، في قنا، 8 أفراد من الاطقم الطبية والعمال بالوحدات الصحية التابعة للقرية، لتغيبهم وعدم تواجدهم في مقر الوحدة خلال فترة العمل الرسمية.

الوحدة المحلية لقرية أبومناع غرب

حيث تابع رئيس الوحدة المحلية لمجلس قروي أبومناع غرب في مركز دشنا ، سير العمل في الوحدات الصحية أبو مناع غرب، وأبو مناع شرق وأبو مناع قبلي، إضافة إلى متابعة دفاتر النوبتجيات ومطابقتها ومراجعتها بدفاتر الحضور والانصراف، والتأكد من تواجد الأطقم الطبية بمقر عملهم، والالتزام بالنوبتجيات والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية الطارئة.

8 أطباء متغيبين

وأوضح جيلاني، أنه خلال جولة تفقدية، أحال 8 أفراد من الاطقم الطبية والعمال للتحقيق لعدم تواجدهم في مقر الوحدات الصحية، وعمل تقرير شامل وإرساله إلى رئيس مجلس المدينة.

وطالب رئيس الوحدة المحلية، جميع العاملين بضرورة الالتزام والانضباط بمواعيد العمل، مشدداً على ضرورة تقديم الخدمات الصحية وفقاً لأفضل الأسس العلمية والمعايير، بناءً على توجيهات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا.