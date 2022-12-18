أحداث عالمية: ديفيد كاميرون يعود إلى الحياة العامة وفرنسا تنقذ 166 مهاجرا

شهد عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، أحداثا تنوعت بين أمنية واقتصادية وإنسانية كان من أهمها إنقاذ فرنسا أكثر من 160 مهاجرا خلال محاولتهم عبور «بحر المانش» على متن قوارب قديمة.

في البرازيل، تستعد البلاد لضم لضم طائرات حربية سويدية من طراز «جربين» أو ما تسمى محليار «إف 39» إلى قواتها الجوية رسميا، غدا الاثنين. وأشارت مجلة «ديفينس نيوز» الأمريكية، إلى تسلم البرازيل أول 5 طائرات «جربين» خلال الفترة من ديسمبر 2021 إلى أبريل 2022.

ماكرون يهنئ الجيش الفرنسي بأعياد الميلاد بعد نهائي المونديال

من جهته، يتوجه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون بعد المباراة النهائية لكأس العالم فيفا قطر 2022، التي تجمع منتخب بلاده بنظيره الأرجنتنيني، اليوم الأحد، على «استاد لوسيل» إلى حاملة الطائرات «شارل ديجول»، لتهنئة الجيش الفرنسي بأعياد الميلاد، مشيرة إلى أن المسؤول الفرنسي سيكون هناك غدا الاثنين.

وقالت شبكة «روسيا اليوم » الإخبارية الروسية، إنه من المتوقع أن يقضي الرئيس الفرنسي ليلته على متن «شارل ديجول»، وسيتوجه، بعد غد الثلاثاء إلى الأردن للمشاركة في مؤتمر «بغداد 2».

ديفيد كاميرون يدرس السياسة بجامعة نيويورك بأبو ظبي

وفي المملكة المتحدة، عاد رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ديفيد كاميرون، إلى الحياة العامة بوظيفة جديدة، وقالت صحيفة «فاينانشيال تايمز» المحلية، إن المسؤول الأسبق سيدرس السياسة في دورة مدتها 3 أسابيع حول «ممارسة السياسة والحكومة في عصر الاضطراب» بجامعة نيويورك بأبو ظبي اعتبارا من يناير المقبل.

وفي ألمانيا، توقعت رئيسة البرلمان «البوندستاج» بيربل باس، تشديد الإجراءات الأمنية داخل المبنى وقواعد الدخول والسلوك، بعد حملة المداهمات الواسعة ضد شبكة «مواطني الرايخ» غير المعترفين بجمهورية ألمانيا الاتحادية أو هيكلها الديمقراطي.

وفي وقت سابق، أمر مكتب «المدعي العام الاتحادي»، باعتقال 25 مشتبها فيهم من «مواطني الرايخ»، بينهم 22 متهما بالانتماء إلى تنظيم إرهابي يريد قلب النظام السياسي بألمانيا.

كما اعتقلت السلطات الأمنية، النائبة السابقة عن حزب «البديل من أجل ألمانيا»، بيرجيت مالزاك فينكمان، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي اليونان، عثرت السلطات على جثة رضيع «شهرين» بعد غرق قارب مهاجرين غير شرعيين قبالة «جزيرة ليسبوس» شمال بحر إيجه.

وأشارت مصادر في «مركز استقبال المهاجرين» بالجزيرة اليونانية، في وقت سابق، إلى انقلاب مركب مطاط يحمل مهاجرين معظمهم من إفريقيا، بعد اصطدامه بصخور في «منطقة فارا».

ارتفاع عدد الناجين من انقلاب المركب إلى 32 شخصا

من جهته، قال «خفر السواحل»، إن 30 رجلا وامرأة وطفلا تم العثور عليهم سالمين، مشيرا إلى إنقاذ شخصين مصابين، ليرتفع عدد الناجين إلى 32.

بدورها، أعلنت فرنسا، إنقاذ 166 مهاجرا، أمس الأول الجمعة، خلال محاولتهم على متن قوارب قديمة وفي ظل طقس شديد البرودة، عبور «بحر المانش» إلى بريطانيا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.