تفاصيل الحالة المرورية اليوم.. خطة لتسيير الطرق وضبط السائقين المخالفين

نفذت الإدارة العامة للمرور، خطة مرورية على الطرق والمحاور الرئيسية، لمنع أي كثافات مرورية، بالتزامن مع توجه الطلاب إلى مدارسهم والموظفين الى أماكن عملهم.

ونشرت الإدارة العامة للمرور، أوناشا لإزالة المركبات المعطلة لضمان تسيير الحركة المرورية، وسط انتشار رجال المرور، فضلا عن وضع خدمات لضبط المخالفات المرورية ومخالفات تجاوز السرعة المقررة لقائدي السيارات، ومخالفات عدم وضع الملصق الإلكتروني، وضبط قائدي السيارات من متعاطي المواد المخدرة.

الحركة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية

وظهرت كثافات مرورية على الطريق الدائري «نزلة المنيب ونزلة البحر الأعظم»، وعلى الطريق السياحي والطريق الدائري والمحور وشارعي الهرم وفيصل، وميدان الجيزة وشارع ترسا ومحور 26 يوليو وطريق صلاح سالم.

كثافات مرورية في وسط البلد

أما نفق الملك الصالح وأعلى كوبري الروضة، فشهد كثافات مرورية نسبية، فضلا عن كثافات أخرى بمنطقة كورنيش النيل أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون، وكوبري أكتوبر في الاتجاه القادم من مدينة نصر والمتجه إلى منطقة وسط البلد، وشارع رمسيس، وكذلك منطقتي وسط البلد والزمالك.

وظهرت سيولة مرورية في ميدان سفنكس وأعلى كوبري 15 مايو والزمالك، وكوبري أكتوبر، وشارع رمسيس.