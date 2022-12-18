تأجيل محاكمة المتهمين بقتل «صيدلي حلوان» إلى 18 يناير المقبل

قررت محكمة جنايات القاهرة الجديدة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل المجني عليه ولاء زايد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«صيدلي حلوان»، إلى جلسة 18 يناير المقبل، لمرافعة الدفاع.

صدَر القرار برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقي وعضوية المستشارين حسن مصطفى السايس الخولي ومصطفى حسن أبو قورة.

وخلال تحقيقات النيابة العامة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«صيدلي حلوان»، اطلعت النيابة على الرسائل التي أرسلها المجني عليه لشقيقته يطلب إغاثتها وزوجته الثانية من خلال الهاتف المحمول الخاص بهما، وبسؤال ابن المتوفي البالغ من العمر 5 سنوات، قرر أنَّ والده سقط من شرفة مسكنه دون أن يشهد على المشادة التي حدثت بينه وبين المتهمين.

المجني عليه تعرض للضغط النفسي والإكراه

وقررت النيابة العامة بعد سؤال نجل المجني عليه أنَّ يتمّ تسليم الطفل لجدته لأبيه بعد توصية خبير المجلس القومي للأمومة والطفولة، وبعد طلب النيابة لـ تحريات الشرطة حول الواقعة، أسفرت عن إلقاء المجني عليه لنفسه من شرفة مسكنه بعد تعرضه للضغط النفسي والإكراه من قبل المتهمين.

مشادة تطورت إلى تشابك بالأيدي

كما أسفرت تحريات الشرطة، أنَّه يوم الواقعة نشبت بين المجني عليه والمتهمين مشادة بسبب الخلافات القائمة بينه وبين زوجته الأولى، والتي تطورت فيما بعد إلى تشابك بالأيدي، وإجباره على تطليق الزوجة الثانية من خلال إبلاغها في مكالمة هاتفية.