إحالة 4 مشروعات قوانين للجان المختصة بمجلس النواب.. منها «العقوبات»

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة، اليوم الأحد، 4 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

وأحال «جبالي» مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وأحيل إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

موازنة وزارة العدل

كما أحال مشروع قانون مُقدم من الحكومة باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام - مصلحة الخبراء - مصلحة الطب الشرعي - مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية 2021 /2022، وأُحيل إلى لجنة الخطة والموازنة.

البنية الفوقية في مينائي الدخيلة والسخنة

وتضمنت القائمة أيضًا مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف (100) بميناء الدخيلة بالإسكندرية.

وأحال رئيس المجلس مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة حاويات بميناء العين السخنة، وأحيلا المشروعان إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

كما أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي قراراً جمهورياً إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وهو القرار رقم 592 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق انضمام حكومة جمهورية مصر العربية إلى عضوية مؤسسة التمويل الأفريقية، الموقع بتاريخ 28 يونيو الماضي.