«الإسكندرية»: طرح مزايدة علنية لاستغلال باكيات سوق الناصرية 28 ديسمبر

أعلنت محافظة الإسكندرية عن طرح مزايدة علنية عامة لاستغلال باكيات سوق الناصرية بنطاق حي ثان العامرية، وذلك في جلسة الأربعاء 28 ديسمبر، بقيمة التأمين المؤقت لكل باكية 500 جنيه، وتبلغ قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها.

افتتاح تطوير سوق الناصرية

وكان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، افتتح مشروع تطوير سوق الناصرية، برفقة كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي، بتكلفة 21 مليونا و300 ألف جنيه، ويأتي المشروع ضمن برنامج التنمية المجتمعية الممول من الاتحاد الأوروبي، وبإشراف جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التابع لوزارة التجارة والصناعة.

شروط التقديم في المزايدة

وجاءت شروط التقديم في المزايدة وفق بيان محافظة الإسكندرية، كالتالي:

- الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام المحافظة، الكائن بجوار مدخل سموحة أمام نادي الاتحاد، خلال أيام ومواعيد العمل الرسمية.

- يمكن الاطلاع على كراسة الشروط والمواصفات بمقر إدارة التعاقدات بديوان عام المحافظة أو عن طريق الدخول على موقع بوابة التعاقدات العامة بدون مقابل.

- يُسدد التأمين المؤقت قرين كل عملية، وذلك بنسبة 10% من إجمالي قيمة استغلال الـ3 سنوات.

- تتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسن 2018، بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.

- آخر موعد لتقديم العطاءات الساعة 2 ظهرًا بإدارة التعاقدات في المواعيد المحددة.