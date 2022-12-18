انخفاض أسعار الذهب لليوم الثاني.. وعيار 21 يقترب من 1700 جنيه

انخفضت أسعار جرام الذهب عيار 21 لليوم الثاني على التوالي بقيمة 20 جنيها، عقب انخفاضه أمس بقيمة 60 جنيها، وبحسب تقارير مؤسسات تداول الذهب والبورصات، فإنّ عيار 21 سجّل نحو 1720 جنيها بدلًا من 1800 جنيه للجرام.

سعر الذهب اليوم

وأوضح تقرير الأسعار، أنّ سعر جرام الذهب عيار 24، سجل 2,034 جنيه، وعيار 18 نحو 1,526 جنيه، وعيار 14 نحو 1,187 جنيه للجرام، لافتة إلى أنّ جميع الأسعار دون إضافة المصنعية.

وأشار البيان إلى أنّ سعر الجنيه الذهب بلغ 13 ألفا و920 جنيها، دون إضافة الدمغة أو الضريبة، فيما سجّلت أسعار الذهب العالمية 1794 دولارا للأوقية.