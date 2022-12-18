المشدد 3 سنوات لـ 3 متهمين بخطف طفل والاعتداء عليه في طوخ بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار ياسر بدوي إبراهيم سنجاب، بالسجن المشدد لـ3 أشخاص خطوا طفلا وتعدوا عليه بطوخ.

صدر الحكم في محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار ياسر بدوي إبراهيم سنجاب، وعضوية المستشارين وليد محمد صبرة ومدحت مجدي مكي ومحمود عبد الحميد السعدني، وأمانة سر نادر السقا.

تفاصيل خطف طفل والتعدي عليه بطوخ

وكانت نيابة بنها الكلية وجهت للمتهمين «مهند إ إ خ»، مبلط سيراميك، و«محمد م ع ج»، سائق ميكروباص، و«عبدالرحمن إ إ خ»، مبلط سيراميك، تهمة خطف الطفل «يوسف س ع» عن طريق الإكراه الواقع عليه، إبان تواجده برفقة المتهمين الأول والثاني في مركبة آلية، بأن أشهر الثاني بوجهه السلاح الأبيض، مهددا إياه بالإيذاء، فتمكنا من بث الرعب في نفسه وإقصائه عن أعين ذويه بشقة سكنية حال تواجد المتهم الثالث على النحو المبين بالتحقيقات.

وذكرت التحقيقات أنه اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، وهي أنهم في ذات الزمان والمكان هتكوا عرض المجني عليه، وعقب إتمام جريمتهم محل الاتهام السابق استغلوا تواجده تحت قبضتهم ونزعوا عنه ملابسه عنوة، وسرقوا المنقولات الخاصة به بطريق الإكراه الواقع عليه، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته والاستيلاء على منقولاته واعتدوا على حرمة الحياة الخاصة له، بأن التقطوا له مقاطع مصورة دون موافقته منتهكين خصوصيته.

تهديد الطفل بسلاح أبيض

كما قاموا بتهديده بنشر المقاطع المصورة محل الاتهام السابق لحمله على إعطائهم مبالغ مالية، وحازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاح أبيض «مطواة».

وكانت تحريات رجال مباحث القليوبية توصلت لقيام المتهمين باستدراج المجني عليه لشقة سكنية خاصتهم، وقاموا بالاستيلاء على هاتفه المحمول والتقاط مقاطع مصورة له حال تجرده من ملابسه، مهددين إياه بها، وثبت بالاطلاع على الهاتفين المحمولين الخاصين بالمتهمين الأول والثاني، العثور على مقاطع مصورة للمجني عليه يظهر فيها مجردا من ملابسه دون الداخلية منها.