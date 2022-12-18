تفاصيل توفيق أوضاع اتحاد إقليمي على المنظومة الإلكترونية للعمل الأهلي

أكدت وزارة التضامن الاجتماعى، أنه يتم توفيق أوضاع اتحاد اقليمي طبقا لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019، لافتة إلى أن توفيق أوضاع الاتحادات النوعية المشهرة يكون على مستوى المحافظات، باندماجها في الاتحاد النوعي المنشأ وفق أحكام القانون، ولائحته التنفيذية.

مراجعة لائحة النظام الأساسي للاتحاد

شددت التضامن، على المنظومة الإلكترونية للعمل الأهلي، التي تم إطلاقها الأسبوع الماضي، أن مجلس إدارة الاتحاد يهدف إلى مراجعة لائحة النظام الأساسي للاتحاد، وإعداد مشروع بتعديل أحكامه وفقا لأحكام القانون، مشيرة إلى أن خطوات توفيق الأوضاع تكون كالتالي:

- يدعو مجلس إدارة الاتحاد، الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي، للنظر في تعديل النظام الأساسي له، ويعد النظام الأساسي بعد تعديله بواسطة الجمعية العمومية، واعتماده من الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة بحسب الأحوال.

- يخطر مجلس الإدارة، الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة بتعديل النظام الأساسي، على النموذج المعد لهذا الغرض مرافقا له المستندات الآتية، في صورة ورقية وأخرى إلكترونية:

- محضر اجتماع مجلس إدارة الاتحاد، أو الاتحاد الذي تم فيه اقتراح مشروع تعديل لائحة النظام الأساسي في صيغتها التي عرضت بها على الجمعية العمومية غير العادية.

- محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، التي تمت فيه الموافقة على مشروع تعديل لائحة النظام الأساسي موضحاً به المواد التي تم تعديلها.

- نسختان من لائحة النظام الأساسي بعد التعديل.

- يتم الضغط على طلب توفيق الأوضاع على المنظومة الإلكترونية، ثم كتابة البريد الإلكترونى .