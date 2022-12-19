خبير تقني يقدم 10 وصايا أخلاقية لاستخدمات التكنولوجيا.. لا للتطفل والسرقة

كشف الدكتور محمد حجازي، مستشار غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، أن هناك تطورًا رهيبًا في التكنولوجيا واستخدماتها، لذلك يجب أن يكون هناك أخلاقيات لابد من الالتزام بها وتطبيقها.

وأضاف «حجازي» لـ«الوطن»، أنه مع التطور الكبير في التكنولوجيا أصبح الآن من الممكن أن تقوم بأعمال غير أخلاقية، لذلك يجب أن تحكم الأخلاق أولا والتشريعات جماح التطور الحادث في الوسائل التكنولوجية، مؤكدا أن هناك عددا من الدول يقوم الروبوت بإدارة المصانع بها، وخلال سنوات قليلة مقبلة ستندثر وظائف نتيجة التطور التكنولوجي، مطالبا بتأهيل الشباب المصري وتدريبة تقنيا ليكونوا منتجين للتكنولوجيا وليس فقط مستهلكين لها.

وأوضح «حجازي»، أنه يجب على مقدمي الخدمات التكنولوجية في جميع أنحاء العالم الالتزام بأخلاقيات التكنولوجيا.

10 وصايا أخلاقية

وقدم «حجازي» 10 وصايا أخلاقية لاستخدمات التكنولوجيا في الحياة، موضحا أن هذه الوصايا تتلخص في أنه يجب ألا تستخدم جهاز كمبيوتر لإلحاق الضرر بالآخرين، ويجب ألا تتدخل في عمل الكمبيوتر الخاص بالآخرين، ويجب ألا تتطفل على ملفات الكمبيوتر الخاصة بالآخرين، ويجب ألا تستخدم الكمبيوتر للسرقة أو أعمال غير أخلاقية.

يجب أن تفكر في العواقب الاجتماعية للبرنامج

وطالب حجازي في وصاياه، ألا تستخدم التكنولوجيا للإدلاء بشهادة غير قانونية أو مخالفة للحقيقة، بالإضافة إلى أنه يجب عليك عدم نسخ أو استخدام البرامج التي لم تدفع مقابلها ويجب ألا تستخدم موارد التكنولوجيا الخاصة بالآخرين بدون إذن أو تعويض مناسب، مشيرا إلى أنه يجب ألا تتناسب مع الإنتاج الفكري للآخرين، ويجب أن تفكر في العواقب الاجتماعية للبرنامج الذي تكتبه أو النظام الذي تصممه، يجب عليك دائمًا استخدام الكمبيوتر بطرق تضمن مراعاة واحترام زملائك.