انطلاق تصوير مسلسل «شمال إجباري» لـ أحمد كرارة

بدأ المخرج محمد خضري، تصوير مسلسله الجديد «شمال إجباري»، بطولة الفنان أحمد كرارة، ومن المُقرر عرضه خلال الفترة القليلة المُقبلة، عبر إحدى المنصات الرقمية.

وجمعت المشاهد الأولى من مسلسل «شمال إجباري»، بين أحمد كرارة وإيمي سالم ولبنى ونس، حيث كشف المخرج محمد خضري، عن الصور الأولى من كواليس التصوير، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مُعلقًا عليها بقوله: «بداية التصوير وربنا يوفقنا جميعًا.. مسلسل شمال إجباري».

ويُشارك في بطولة مسلسل شمال إجباري، بجانب الفنان أحمد كرارة، كل من عماد رشاد، وهاجر الشرنوبي، وأحمد عزمي، وإيمي سالم، ولبنى ونس وآخري، وهو من تأليف خالد الغيطاني.

مخرج شمال إجباري ينتظر عرض فيلمه ميني بار

وفي سياق آخر، ينتظر المخرج محمد خضري، طرح فيلمه الجديد ميني بار في دور العرض خلال الفترة المُقبلة، حيث انتهى من تصويره قبل فترة طويلة، بينما موعد عرضه النهائي لم يُحدد بعد.

«ميني بار» بطولة كلّ من صلاح عبدالله ونضال الشافعي ومنة فضالي وعلاء مرسي وأمينة وراندا البحيري ومدحت تيخا وطاهر أبوليلة ومحمد أوتاكا وحسن عبدالفتاح وشيما الحاج وآخرين، وهو من إخراج محمد الخضري، وإشراف على الإخراج عادل الأعصر، وإنتاج مدحت سعد.