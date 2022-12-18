الحزن يخيم على الجالية الفرنسية بالإسكندرية بعد فوز الأرجنتين بكأس العالم 2022

سيطرت حالة من الحزن على الجالية الفرنسية بالإسكندرية بعد فوز الأرجنتين بكأس العالم 2022، على حساب منتخبهم الوطني بركلات الترجيح، والتي خسرتها الديوك بنتيجة 4 مقابل 2 بعد انتهاء اللقاء في وقتيه الأصلي والإضافي بنتيجة 3 مقابل 3 في مواجهة ماراثونية مع ختام المونديال العالمي.

ورصدت عدسة «الوطن» ملامح الحزن على الجمهور الفرنسي بعد خسارة اللقب، ذلك اللقب الذي خسروه 3 مرات خلال اللقاء بتأخرهم بالأهداف قبل أن يعودوا كل مرة ويتشبثوا باللقب الذي راح من بين أيديهم في نهاية المطاف بعد فوز الأرجنتين بكأس العالم 2022 بركلات الترجيح.

تجمع فرنسي انتهى بفوز الأرجنتين بكأس العالم 2022

وجاء ذلك بعدما تجمع العشرات من الجالية الفرنسية والمنتمين للمدارس الفرنكوفونية بالإسكندرية داخل المركز الثقافي الفرنسي من أجل تشجيع منتخب فرنسا في نهائي كأس العالم حيث كانت آمالهم الفوز باللقب العالمي للمرة الثانية تواليا إلا أن رياح «ميسي» ورفاقه أتت بما لا يشتهيه كتيبة «مبابي» ليتسطر فوز الأرجنتين بكأس العالم 2022 في مباراة تاريخية.

مشجعة: فرنسا لم تمتلك الحظ الكافي في نهائي كأس العالم

وعلقت «ماري» إحدى المشجعات على خسارة منتخبها الفرنسي، بأنهم لم يمتلكوا الحظ الكافي لحسم اللقب، فبعد مجهود كبير للعودة في نتيجة اللقاء إلا أنهم خسروا في نهاية المطاف.

مشجعة: فرنسا منتخب كبير قادر على حصد الألقاب مستقبليا

شاركتها في الرأي مشجعة أخرى، حيث رأت أن المنتخب الفرنسي اثبت شخصيته بالعودة في نتيجة اللقاء إلا أن ركلات الترجيح قد أنهت آمالهم، مؤكدة أن المنتخب الفرنسي برهن على قوته وأن لديه جيل كبير من المواهب قادر على حصد الألقاب مستقبليا.