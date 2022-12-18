قناة القاهرة الإخبارية تقدم تغطية استثنائية لمتابعة الأحداث الدولية

قدّمت قناة «القاهرة الإخبارية»، تغطية استثنائية على مدار اليوم، تناولت خلالها الأحداث الجارية على الساحة الدولية من مشرق الأرض إلى مغربها، متضمنة متابعة منع الولايات المتحدة الأمريكية محاولة أوكرانيا شن هجوم على فاليري جيراسيموف، رئيس الأركان الروسي، بغرض اغتياله، إضافة لتوصل الاتحاد الأوروبي، لاتفاق بشأن إصلاح أسواق الكربون في دول الاتحاد، وفقًا لما أعلنته الرئاسة التشيكية للاتحاد، وهي الأداة السياسية الرئيسية للتكتل لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.

عمل إرهابي بالعراق

كما تناولت القاهرة الإخبارية الأحداث الجارية بالعراق، التي تضمنت عملا إرهابيا أسفر عن استشهاد ضابط برتبة رائد وعدد من المنتسبين بانفجار عبوة ناسفة على دورية تابعة لقوات الشرطة الاتحادية اللواء الآلي الثاني، في قرية علي السلطان بناحية الرياض بكركوك، وفقا لما أعلنه اللواء يحيى رسول، الناطق الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة العراقية.

مدينة قسنطينة الساحرة

وإلى مغرب الأرض، استعرضت القاهرة الإخبارية، تقريرًا عن مدينة قسنطينة الساحرة، أعرق مدن الجزائر الحضارية والتي تعد واحدة من أجمل وأعرق مدن الجزائر، وتتمتع بحضارة تاريخية تجعلها أحد أقدم مدن شمال أفريقيا، وبجمال خلاب لا تخطئه العين، وتشتهر بمدينة الجسور والسحاب.

اقتحام عشرات المستوطنين للمسجد الأقصى

كما كشفت قناة «القاهرة الإخبارية» تفاصيل اقتحام عشرات المستوطنين للمسجد الأقصى، حيث اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين المسجد الأقصى في القدس المحتلة بدولة فلسطين، وقالت مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله، إنّ جماعة الهيكل المزعوم اليهودية، تنفذ اقتحامات متتالية منذ صباح اليوم، بواسطة مجموعات من المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك.

المخرج ستيفين سبيلبيرج

ونشرت قناة القاهرة الإخبارية تقريرا عن المخرج ستيفين سبيلبيرج في عيد ميلاده، ويعد «ستيفين سبيلبيرج» أحد أشهر المخرجين السينمائيين ليس فقط على مستوى هوليوود والولايات المتحدة الأمريكية، ولكن على مستوى العالم كله، إذ يعد من المخرجين القلائل الذين تزخر مسيرتهم الفنية بالأفلام ذات الصبغة القيّمة التي نالت إشادات النقاد والمتخصصين، وفي الوقت نفسه يُمكن تصنيفها بأنها أفلام ناجحة على صعيد إيرادات شباك التذاكر، إذ يُصنف بأنه أكثر مخرج حققت أفلامه إيرادات على الإطلاق، كما تتميز مسيرته بالتنوع الملحوظ في الموضوعات.

افتتاح مهرجان القاهرة للفيلم القصير

كما رصدت القاهرة الإخبارية تواجد عدد من نجوم مصر والوطن العربي، في حفل افتتاح مهرجان القاهرة للفيلم القصير، إذ جرى الاحتفاء بعدد من نجوم وصنّاع السينما على مشوارهم الفني المليء بالأعمال المميزة، ومن بينهم الفنانة السورية كندة علوش، والمخرج المصري يسري نصر الله، والمنتجة ماريان خوري، وسط أجواء احتفالية، وترحيب وإشادة من الحضور.