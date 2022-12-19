النشرة الدولية: الكويت تتسلم الدفعة الرابعة من طائرات «يوروفايتر» الإيطالية

شهد عدد من الدول خلال الساعات الـ 24 الماضية، إعلان إيطاليا تسليم الكويت، الدفعة الرابعة من طائرات «يوروفايتر» قبل نهاية 2022، فيما طالبت الرئيسة المؤقتة لبيرو «دينا بولوارتي»، بتقديم موعد الانتخابات من 2026 إلى 2023 لإنهاء أزمة عزل سلفها.

وأوضح الملحق العسكري الإيطالي لدى الكويت، العقيد سالفاتوري فيرارا، في تصريح لصحيفة «القبس» الكويتية، أن الدفعة الرابعة تتكون من 3 طائرات، مشيرا إلى الخطة هي استكمال الأسطول بأكمله المكون من 28 طائرة، في غضون 2024، وأشار الملحق العسكري، إلى عمق ومتانة علاقات التعاون العسكري والأمني ​​بين البلدين.

إيطاليا: لدينا حوالي 500 جندي في الكويت

وأضاف فيرارا، أن نحو 500 جندي إيطالي في الكويت موزعون بين قاعدة «علي السالم الجوية» و«معسكر عريفجان»، ويديرون 6 مجموعات مهام مختلفة، وأوضح فيرارا، أن ستتم دعوة القوات المسلحة الكويتية للمشاركة في التدريبات العسكرية المشتركة والتمارين واسعة النطاق «النجوم المشتركة 23» التي تجري سنويا في إيطاليا في ربيع 2023.

وكشف الملحق العسكري الإيطالي لدى الكويت، أن «الحرس الوطني الكويتي» والشرطة العسكرية الايطالية سيوقعان قريبا اتفاقية لتعزيز التعاون بينهما، مشيرا إلى أن المزيد من السفن الإيطالية ستزور في المستقبل الكويت.

رئيسة بيرو تدعو البرلمان إلى تقديم موعد الانتخابات

وفي بيرو، قالت رئيسة البلاد دينا بولوارتي، إنها ستبقى في منصبها، داعية برلمان بلادها لتقديم موعد الانتخابات من 2026 إلى 2023 لإنهاء أزمة عزل سلفها بيدرو كاستيو، في 7 ديسمبر الجاري.

ويُطالب المتظاهرون في بيرو، بالإفراج عن كاستيو، واستقالة بولوارتي، وتعليق عمل البرلمان، وإجراء انتخابات عامة فورا، وأعربت بولوارتي، عن أسفها للاحتجاجات العنيفة التي أسفرت عن مقتل 18 ضحية على الأقل، معتبرة في كلمة تليفزيونية، أن نزول قوات الجيش إلى الشوارع كان هدفه رعاية وحماية المواطنين، لخروج المظاهرات عن السيطرة مع ظهور جماعات عنيفة، فيما قال رئيس البرلمان، خوزيه ويليامز، يوم الجمعة الماضي، إنه من المنتظر إعادة التصويت في جلسة مقبلة.

من جانبها، أشارت «واشنطن»، إلى أن الانتخابات التشريعية التي شهدتها تونس خطوة ضرورية نحو استعادة المسار الديمقراطي في البلاد، مؤكدة أن الولايات المتحدة الامريكية ستظل ملتزمة بالشراكة العريقة التي تجمعها بتونس.

«واشنطن» تحث تونس على اتخاذ خطوات لمعالجة الأزمة الاقتصادية

وحث المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في بيان، الحكومة التونسية على اتخاذ خطوات لمعالجة الأزمة الاقتصادية الراهنة وتحقيق الاستقرار والازدهار على المدى الطويل، وأكد برايس، دعم بلاده لتطلعات الشعب التونسي إلى حكومة ديمقراطية.

وفي السعودية، أدانت «الرياض»، واستنكرت بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف آلية تقل قوات الأمن شمال العراق، أسفر عن مقتل 9 من القوات، وأكدت وزارة خارجية المملكة رفض البلاد التام لكل أشكال العنف والأعمال الإرهابية، وجددت الخارجية السعودية، دعم «الرياض» لكل الجهود الرامية إلى القضاء على الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله وصوره وتجفيف منابع تمويله.

وأمس الأحد، شهدت «محافظة كركوك»، انفجار عبوة ناسفة استهدفت الشرطة الاتحادية أسفرت عن ضحايا ومصابين بين صفوفهم، فيما تبنى تنظيم «داعش»، الإرهابي الهجوم.

وفي كوريا الجنوبية، تسبب تساقط الثلوج الكثيفة والرياح القوية في سلسلة من حوادث الطرق وإلغاء الرحلات الجوية جنوب البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب»، الكورية الجنوبية.

إلغاء 51 رحلة مغادرة في «مطار جيجو» الدولي بسبب الثلوج

وألغت السلطات الكورية الجنوبية، 51 رحلة مغادرة و44 رحلة قادمة في «مطار جيجو» الدولي، فيما قالت سلطات الطيران في جزيرة «جيجو» الجنوبية إن 6 رحلات داخلية فقط كانت تعمل على نحو طبيعي من أصل 231 رحلة كانت مقرر.

بدوره، تلقت السلطات في بلدة «موأن» الواقعة بإقليم جولا الجنوبي جنوب العاصمة الكورية الجنوبية «سول»، 9 تقارير عن حوادث الطرق.

وفي ملف التجارب الصاروخية لـ«بيونج يانج»، عقد المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي، اجتماعا لمجلس الأمن الوطني لبحث التعامل مع إطلاق كوريا الشمالية لصواريخ باليستية، فيما أدان أعضاء المجلس، إطلاق الشمال لصاروخين بالستين نحو البحر الشرقي «بحر اليابان».

«سول»: إطلاق كوريا الشمالية لـ صاروخين انتهاك لقرارات «مجلس الأمن»

ووصف أعضاء «مجلس الأمن الوطني»، إطلاق الصاروخين، بالانتهاك الواضح لقرارات «مجلس الأمن الدولي» وبالاستفزاز، وحذر المشاركون، بأن «بيونج يانج» ستدفع الثمن.

رياضيا، تابع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، المباراة النهائية لكأس العالم بين منتخبي فرنسا وقطر على «استاد لوسيل»، التي انتهت بخسارة الأول، من خلف زجاج مضاد للرصاص بإحدى المنصات الخاصة بالضيوف الرسميين، برفقة جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

وأشار الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، إلى إنه لم يحضر نهائي كأس العالم، بسبب فاتحة الشهيد «أكام عمر» وهجوم «كركوك»، وبارك عبر «تويتر»، ل‍قطر نجاح تنظيم المونديال، وفقا لما ذكرته قناة «السومرية» العراقية.