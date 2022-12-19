طرح 150 طن أرز بأسعار مخفضة في السويس.. 16 جنيها للكيلو

طرحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة السويس، كمية كبيرة من الأرز الأبيض العريض، بسعر 16 جنيها للكيلو، وذلك بمنطقة الأربعين، كدفعة أولى، وسيتم التوزيع فى مختلف الأحياء بواسطة السيارات وعدد من المنافذ وذلك بكميات تصل إلى 150 طنا.

طرح الأرز بسعر مخفض

وأكد المحاسب محمد رشاد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالسويس، طرح كميات من الأرز من نوعية الأبيض العريض بسعر 16 جنيها للكيلو، حيث أن السعر الأساسي المدون عليها 18 جنيهاً، موضحا أن الدفعة الأولى حوالي 10 أطنان، من كمية مستهدفة تصل إلى 150 طنا سيتم طرحها في مختلف المنافذ وبواسطة سيارات.

توفير السلع بأسعار مناسبة

وتابع «رشاد» بأن اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس كلّف بتوفير الأرز بأسعار مناسبة للجميع، بالتنسيق مع مجلس إدارة الغرفة التجارية، مشيراً إلى أن المحافظ أكد أن الباب مفتوح لمن يرغب في إقامة أي منافذ في المناطق أو التجمعات السكنية لمواجهة احتكار السلع وتوفيرها بأسعار مخفضة.