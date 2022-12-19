«كسر زيرو لُقطة».. 5 سيارات موديل 2022 تبدأ أسعارها من 150 ألف جنيه

شهدت سوق السيارات إقبالاً ملحوظاً على بيع «كسر الزيرو»، بهدف شراء موديلات حديثة، وفقا لتصريحات بكر علي، عضو رابطة التجار، لـ«الوطن»، مشيراً إلى أن أهم ما يميز هذه السيارات حداثتها، بالإضافة إلى رغبة المالكين الحاليين للبيع بغرض شراء السيارات الأحدث في السوق، وهو ما يجعل السيارات «كسر الزيرو»، فرصة جيدة للمشتري.

نصائح شراء «كسر الزيرو»

ونصح عضو «الرابطة» المقبلين على شراء السيارات بالمعاينة الجيدة للسيارة، ويفضل الاستعانة بأحد المراكز المتخصصة للكشف عنها، في وجود مُثمن وميكانيكي سيارات.

وفيما يلي، تستعرض «الوطن»، 10 سيارات «كسر الزيرو»، للبيع على أحد أشهر المنصات الإلكترونية الخاصة بالسيارات:

أسعار السيارات كسر الزيرو

1 - سوزوكى اسبريسو 2021

موديل 2021

سعة المحرك: 1000 سي سي

ناقل الحركة: مانيوال

السعر: 150 ألف جنيه

2 - شيري أريزو 5

موديل 2022

سعة المحرك: 1200 سي سي

ناقل الحركة: مانيوال

السعر: 150 ألف جنيه

3 - سوزوكى سويفت ديزاير

موديل: 2022

سعة المحرك: 1200 سي سي

ناقل الحركة: مانيوال

السعر: 275 ألف جنيه

4 - رينو لوجان

موديل: 2021

سعة المحرك: 1600 سي سي

ناقل الحركة: مانيوال

السعر: 270 ألف جنيه

5 – لادا جرانتا

موديل: 2022

سعة المحرك: 1200 سي سي

ناقل الحركة: أتوماتيك

السعر: 255 ألف جنيه.

يذكر أنه في وقت سابق من الأسبوع الجاري، كشف أحدث تقرير لمجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، عن تراجع كبير في مبيعات السيارات خلال أكتوبر 2022، على أساس سنوي، مقارنة بالشهر المثيل العام الماضي، وتصدرت سيارات نيسان، مبيعات الشهر قبل الماضي، بنحو 2124 سيارة، متقدمة بذلك على العلامة التجارية شيفرولية التي جاءت ثانياً بـ 1712 سيارة.