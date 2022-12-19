«مياه الشرقية»: 1600 نشاط توعوي في 435 مدرسة خلال شهرين

نظمت إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، على مدار شهرين متتابعين، منذ انطلاق بداية العام الدراسي 2022-2023، حملات توعية وندوات، شملت تنفيذ 1600 نشاط توعوي، في 435 مدرسة بجميع مراكز محافظة الشرقية.

مبادرة لإصلاح صنابير المياه بالمدارس

أكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، أن عدد الأنشطة التوعوية الكبيرة التي نفذت بالمدارس حتى الآن، نابع من إيمان الشركة بأهمية غرس المفاهيم التوعوية لدى النشئ، من خلال تكثيف الحملات والندوات التوعوية بالمدارس والمعاهد بجميع المراحل التعليمية، حتى نستطيع تحقيق أهداف مصر للتنمية المستدامة 2030، كما تبنت الشركة مبادرة لإصلاح صنابير المياه بالمدارس، للحد من الإهدار.

توعية بـ«حياة كريمة» وورش لتعليم السباكة

اشارت الدكتورة مي عزت مصطفى مدير عام التوعية والمشاركة المجتمعية، بأن الحملات التوعوية بالمدارس اشتملت على تنفيذ أنشطة تفاعلية وألعاب تعليمية، مثل ألعاب السلم والثعبان، وارسم ولون، ومسرح العرائس، ولعبة الكروت، وشرح لقصة سلمى وغيرها، بجانب التوعية أثناء طابور الصباح، وتنفيذ ندوات توعية وورش تعلم مبادئ السباكة الخفيفة بالمعاهد والمراحل الثانوية.

وقدمت الشركة، خلال الحملات، شرحا مفصلا لفعاليات وأنشطة الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه، تحت شعار (نقطة مياه = حياة)، إلى جانب التوعية بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، والمشروعات القومية الجاري تنفيذها، وضرورة المحافظة عليها، والتغيرات المناخية وتأثيرها على كوكب الأرض، وعلاقتها بالمياه، وتشكيل أسر المياه والصرف، ليكونوا خير سفراء لشركة المياه في المدرسة.