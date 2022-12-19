عاجل.. دفن الفنان هشام الشربيني في مقابر العائلة بالمنصورة

قال الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، إنّ الفنان هشام الشربيني، دُفن قبل قليل، في مقابر العائلة بالمنصورة، وجار تحديد موعد ومكان العزاء، وسيتم الإعلان عنهم خلال الساعات القليلة المقبلة.

دفن الفنان هشام الشربيني

وكان منير مكرم، أكد في تصريحات لـ«الوطن»، وفاة الفنان هشام الشربيني، في الساعات الأولى من صباح اليوم، وطالب الجمهور بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

ريهام عبد الغفور تنعي هشام الشربيني

ونعت الفنانة ريهام عبدالغفور، الفنان هشام الشربيني، الذي غيّبه الموت قبل قليل، حيث كتبت عبر حسابها الشخصي على فيس بوك: «هفضل أقول إن الشغلانة للأسف بتقصر العمر الافتراضي للبني آدم، الأعمار بيد الله بس أكيد الإحباط وعدم تحقيق الأحلام والسعي الدائم بدون نتيجة شيء قاتل، الله يرحمه ويحسن إليه.. هشام الشربيني».