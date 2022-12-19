تأجيل محاكمة المتهم بقتل عمته في بورسعيد لـ16 يناير للمرافعة

قررت محكمة جنايات بورسعيد، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة المتهم بقتل عمته المُسنة فى حي العرب إلى جلسة 16 يناير المقبل، لسماع المرافعة.

قتل مع سبق الإصرار

وعُقدت محكمة بورسعيد الجنائية، اليوم، برئاسة المستشار السيد عبدالعزيز، وعضوية المستشارين أحمد علي جنينة، وعماد أبو الحسن عبد اللاه، وأشرف عبيد علي، وسكرتارية إسماعيل عوكل، وذلك لنظر القضية في 2 أغسطس الماضي بحي العرب، والمتهم فيها «أسامة س ح م ا»، 42 سنة، بدون عمل، بقتل المجني عليها عمته أم هاشم حسن محمد المجاور، عمدًا مع سبق الإصرار، حيث عقد العزم على ذلك قتلها، وتوجه إلى وحدتها السكنية بشارع الزقازيق بنطاق حي العرب لطلب منها المال ورفضت المجني عليها، فانهى حياتها.

اعترافات المتهم

واعترف المتهم في النيابة بأنه قتل عمته المسنة بسبب مروره بضائقة مالية، فذهب للمتوفاة في اليوم السابق للواقعة وطلب منها مبلغًا ماليًّا وأعطته 100 جنيه، وطلبت منه الحضور في اليوم التالي على حد قوله، وهو يوم الحادث للحصول على بقية المبلغ، وذهب إليها لكنها رفضت إعطاءه المبلغ، فأنهى حياتها وسرق محتويات المحفظة والمشغولات الذهبية الخاصة بها، واشترك معه آخرون في بيع المسروقات.

وتبين من تقرير الطب الشرعي، أن المسنة المتوفاة بها آثار كدمات بالشفة السفلى من الناحية اليسرى ويسار العنق ومقابل منتصف الترقوة اليسرى مباشرة، وأوضح التقرير أن تلك الإصابات حديثة تنتج عن المصادمات أو الضغط على أصل موضعها بجسم أو أجسام صلبة أو اليدين أو ما في حكمها، وجائزة الحدوث عن محاولة كتم النفس والضغط على عنق المتوفاة حال وفاتها.