«الوطنية للتدريب»: إطلاق برنامج يستهدف الفئة العمرية الأقل من 19 عامًا

قالت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، إن الأكاديمية لديها بروتوكولات تعاون مع المجلس الأعلى للجامعات: «التعاون مع الجامعات من أدوات التنمية والتوطيد فالعمل في الجزر المنعزلة لا يؤدي إلى النتيجة فالتعاون أحد أهم مصادر وركائز القوى لمصادر المؤسسة».

برنامج المرأة للقيادة هي أحدث منتج

وأضافت الدكتورة رشا راغب في ندوة بعنوان «دور الأكاديمية في تأهيل وتدريب قادة المستقبل» بكلية الطب بجامعة عين شمس، أن برنامج المرأة للقيادة هي أحدث منتج، والمرأة في المحليات والخارج وسيتم اطلاقهم عام 2023، وأكدت أن الأكاديمية لديها برنامج يستهدف الفئة العمرية من 13 إلى 19 سنة خلال سبعة أشهر.

عدم التوقف عند الأمور السلبية

وحثت الطلاب على ضرورة تنمية مهاراتهم وعدم التوقف عند الأمور السلبية: «سلامك النفسي أغلى وأنت صاحب قرارك ولكل مجتهد نصيب خليك مثابر ومؤمن بقدراتك».

نُظمت الندوة تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة غادة فاروق، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع، والدكتورة علي الأنور، عميد كلية الطب.