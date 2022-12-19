Dino Activations تضيف عرضا جديدا لخريطة Disney on Ice في مصر

أعلنت Dino Activations - الوكيل المصري الرسمي والوحيد لشركة Feld Entertainment - المنتج العالمي لعروض ديزني العالمية، إضافة عرض جديد إلى خريطة عروض Live Disney on Ice في مصر، يوم الخميس 29 ديسمبر الجاري، لإتاحة الفرصة لعدد أكبر من الجمهور للاستمتاع بهذه التجربة الرائعة، بعد نفاد ما يقرب من 90% من كمية التذاكر الخاصة بالعرض، خلال شهرين فقط منذ الإعلان عنه في بداية أكتوبر 2022.

تبدأ أسعار التذاكر من 120 جنيهًا

ينعقد الحدث تحت رعاية السيد أحمد عيسى وزير السياحة وممثلي هيئة تنشيط السياحة والراعي الرسمي كريد، خلال الفترة من 21 إلى 31 ديسمبر الجاري.

تبدأ أسعار التذاكر من 120 جنيهًا، لموقع متميز داخل مجمع الصالات المغلقة باستاد القاهرة، وذلك لضمان أن تكون الأسعار في متناول جميع فئات الدخل، ونظرًا للإقبال الشديد فقد نفذت تذاكر معظم العروض بالكامل، وتم إصدار فئات تذاكر بلاتينية وفضية جديدة لجميع العروض.

يمتلئ برنامج عروض Live Disney on Ice بالعديد من المفاجآت، خاصة أنه سينتهي في ليلة رأس السنة الجديدة، ما يمنح تجربة أكثر متعة وطريقة خاصة للاحتفال بتلك اللحظة، وسيتمكن العملاء من تذكر تجربتهم المذهلة التي لا تقدر بثمن من خلال شراء مجموعة مختارة من هدايا ديزني على الجليد.