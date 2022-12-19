وفاة نقاش متأثرا بإصابته بعد سقوطه من أعلى عمارة سكنية ببني سويف

لفظ «نقاش» أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى بني سويف التخصصي، إثر تعرضه لسقوط من علو أثناء عمله بأحد العمارات السكنية وسط مدينة بني سويف، وجرى نقل جثته لمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

وفاة نقاش سقط من علو أثناء عمله ببني سويف

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء أسامة حلمي، مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة صباح اليوم الاثنين، يفيد بسقوط عامل نقاش من أعلى عمارة سكنية بجوار مطعم الشعب بشارع صلاح سالم وسط مدينة بني سويف، أثناء عمله، وتم توجيه سيارة إسعاف إلى موقع الحادث لنقله إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة متأثراً بهبوط شديد بنسبة الأكسجين بالدم وكسور بالصدر.

مصدر طبي يكشف تفاصيل الوفاة

وقال مصدر طبي في مستشفى بني سويف التخصصي، لـ«الوطن»، إن المستشفى استقبل صباح اليوم «حسن.ع.ع»، 38 عامًا، يقيم بقرية بياض العرب شرق النيل، بعد سقوطه من علو بأحد العمارات السكنية بشارع صلاح سالم وسط مدينة بني سويف، أثناء عمله في مهنة النقاشة، مصابًا بتدهور شديد بدرجة الوعي وهبوط شديد بنسبة الأكسجين بالدم ووجود كسور بالصدر، وتم عمل إنعاش قلبي ورئوي ولم يستجب، وتم نقل الجثه لمشرحة المستشفى.

تحرر المحضر اللازم وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، تمهيدا لاستصدار تصريح الدفن وتسليم الجثة إلى ذويه لدفنه.