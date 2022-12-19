إصابة 7 أشخاص بالاختناق والتسمم بسبب تسرب غاز في منزل بالمنيا

أصيب 7 أشخاص بينهم أطفال، بالتسمم والاختناق اليوم، إثر تسرب غاز بوتاجاز داخل منزل بمنطقة أرض المولد بحي جنوب مدينة المنيا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

بلاغ بتسرب غاز بوتاجاز بمنزل في المنيا

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بتسرب غاز بوتاجاز داخل منزل بجوار مسجد الرحمن بمنطقة أرض المولد بحي جنوب مدينة المنيا، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بالتسمم والاختناق.

نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام

بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية والفحص، تبين أن المصابين هم خالد صابر إبراهيم، 55 عاما، وأبنائه «ندي» 22 عاما، «مصطفى»، 18 عاما، «مروان»، 13 عاما، «عمر»، 20 عاما، وخالد عمار أحمد، 5 سنوات، وصابرين عبد الله، 42 عاما، وجميعهم مصابون بالتسمم والاختناق وأعراض القيء والهبوط بالدورة الدموية، والأول مصاب بالإغماء.

وأفادت التحريات الأولية أن المصابين يقيمون بمنطقة أرض المولد، وتم نقلهم للمستشفى العام لتلقي العلاج، وحالتهم العامة مستقرة بعد تلقيهم الرعاية الطبية والإسعافات الأولية اللازمة.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتم إخطار النيابة العامة للتصرف ومباشرة التحقيق.