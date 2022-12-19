مصرع سيدة صعقا بالكهرباء في منزلها بالمنيا

لقيت سيدة مصرعها صعقا بالكهرباء في منزلها بقرية البرجاية التابعة لمركز المنيا، اليوم الاثنين، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة التي باشرت التحقيق.

بلاغ بمصرع سيدة صعقا بالكهرباء

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من المستشفى العام بمدينة المنيا، تتضمن وصول سيدة تدعى «منال عمران»، 24 عاما، جثة هامدة، وادعاء صعق كهربائي.

نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية، تبين أن السيدة تقيم بشارع المزرعة جنوب قرية البرجاية، وصعقت بالكهرباء داخل المنزل في ظروف غامضة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام، والتحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة العامة التي تباشر التحقيق.

تحرر محضر بالواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.