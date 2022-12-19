القبض على سائق أصاب ابنته وزوجته وطعن شقيقها في كرداسة

أصيب عامل بجرح طعني في الصدر، وأصيبت شقيقته وابنتها ىبسحجات وكدمات وخدوش بالرقبة على يد زوج الثانية، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث اخطارا من اللواء علاء فتحي نائب مدير المباحث اخطارا يفيد فيه تلقيه بلاغ من ربة منزل 39 سنة مقيمة كفر طهرمس دائرة المركز، وابنتها 19 سنة ربة منزل ومقيمة بذات العنوان، مصابة بسحجات وكدمات وخدوش حول الرقبة.

وقررت الأولى بقيام زوجها 50 سنة سائق، بالتعدي عليها وعلى الثانية بالضرب، وعند تدخل شقيقها 36 سنة حداد ومقيم منشاة البكارة الهرم، تعدى علية بسلاح أبيض «سكين» محدثا إصابته بجرح طعني نافذ بالصدر وتم نقله لمستشفى الهرم لتلقي العلاج بسبب خلافات بينهما، وألقي القبض على المتهم.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأرشد عن السلاح الأبيض المستخدم تحرر محضر بالواقعة واحاله اللواء هشام أبو النصر مساعد الوزير لأمن الجيزة للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.