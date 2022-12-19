آخر ما كتبته عروس بني سويف قبل وفاتها: «حاسة إني هموت قريب»

«مش عارفة ليه حاسة أني هموت قريب»، بتلك الكلمات تنبأت عروس بني سويف بوفاتها قبل أسبوعين من رحيلها، عبر منشور كتبته على صفحتها بـ«فيس بوك».

جنازة فتاة توفيت قبل زفافها بشهر

وشيع أهالي محافظة بني سويف جثمان الفتاة التي تدعى آية أيمن، في مشهد جنائزي مهيب إلى مثواها الأخير بمقابر عائلتها بشرق النيل في مدينة بني سويف، وسط حالة من الحزن.

آخر ما كتبته فتاة بني سويف قبل وفاتها

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، منشورا كتبته الراحلة على صفحتها الشخصية قبل أيام، وجاء فيه: «مش عارفة ليه حاسة إني هموت قريب، إحساس مسيطر عليا وبيتجدد مع كل حد بسمع خبر وفاته، بس سؤال دايما بسأله لنفسي، لما أموت وأكيد كلنا هنموت، هلاقي حد يزعل عليا، هلاقي حد يختملي القرآن، هلاقي ناس تعمل علشاني في آخرتي حاجة تفرحني، ولا هتكون أخرها الله يرحمها وبس».

وفاة فتاة متأثرة بإصابتها في حادث مروري

ولفظت «آية» أنفاسها الأخيرة داخل مستشفى بني سويف التخصصي، مساء أمس الأحد، متأثرة بإصابتها في حادث مروري تعرضت له الأسبوع الماضي، وذلك قبل زفافها بحوالي شهر.

حزن في مسقط رأس الفتاة

وخيّم الحزن على أهالي مدينة بني سويف لوفاة الفتاة التي كانت تستعد لزواجها بعد شهر، حيث قالت لمياء محمود، صديقة الفتاة الراحلة، في تصريحات لـ«الوطن»: «آية رحمة الله عليها كانت بتجهز لفرحها وبتشتري مستلزمات الزواج، وكانت مُحبة للجميع ومحبوبة من كل الناس، تخدم الصغير قبل الكبير، مُحبة للخير، ربنا يقوينا بالصبر من عنده، كانت بارة بأسرتها».