قانوني يكشف عقوبة سيدة صرفت معاش والدها المتوفى لمدة 5 سنوات

ألقت الأجهزة الأمنية بسوهاج القبض على سيدة لقيامها بصرف معاش والدها المتوفى لمدة 5 سنوات، وتبين من خلال تحريات الشرطة فى الواقعة، أنّ المتهمة لم تفصح عن زواجها للاستمرار في صرف المعاش المستحق لها عن والدها المتوفى، وهو الأمر الذي مكنها من الاستيلاء على مبالغ مالية من الهيئة المشار إليها لمدة 5 سنوات دون وجه حق بالمخالفة للقانون.

قانوني يوضح العقوبة

وعن العقوبة القانونية على المتهمة، في تلك الواقعة طبقًا لقانون العقوبات، فقد كشف حسن شومان المحامى بالنقض خلال حديثه لـ«الوطن» عقوبة ارتكاب جريمة أخذ المعاش، مشيرًا إلى أنّ عقوبتها تكون الغرامة من 20 إلى 50 ألفا ورد المبالغ التى تم الحصول عليها، أما فى حالة عدم قيام مرتكب الواقعة برد المبالغ التي تم الحصول عليها فتتحول إلى جريمة اختلاس أموال عامة.

وأضاف شومان أنه في حالة أنّ ارتبطت جريمة أخذ المعاش مع أي جريمة أخرى مثل التزوير فقد تصل العقوبة الى السجن المشدد.

وردت معلومات إلى رجال الشرطة تفيد قيام سيدة مقيمة في منطقة المراغة التابعة لمحافظة سوهاج بإدخال الغش والتدليس على إحدى الهيئات الحكومية، عن طريق عدم الإفصاح عن زواجها للاستمرار في صرف المعاش المستحق لها عن والدها المتوفى، وهو الأمر الذي مكنها من الاستيلاء على مبالغ مالية من الهيئة المشار إليها لمدة 5 سنوات دون وجه حق بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنيين الإجراءات، تم ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.