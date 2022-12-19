تصدع منزل بحي غرب أسيوط دون خسائر بشرية (صور)

شهدت منطقة درب الزهري بجوار صيدلية العجان بحي غرب محافظة أسيوط تصدع وهبوط ارضيات أحد المنازل، مساء اليوم الاثنين، دون وقوع أي خسائر بشرية.

بلاغ بتصدع منزل

كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم أول يفيد بورود بلاغ من الأهالي بتصدع أحد المنازل بمنطقة درب الزهري بجوار صيدلية العجان بحي غرب محافظة أسيوط.

وانتقلت على الفور قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث بقسم أول، وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية، ومحمد بشير، رئيس حي غرب أسيوط، وبالفحص ومعاينة العقار من قبل الإدارة الهندسية بحي غرب أسيوط، تبين وجود تصدعات بأحد المنازل، وشروخ طولية وعرضية، وهبوط بالأرضيات، وتم فرض كردون أمني حول المنزل، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية من قبل الإدارة الهندسية، وتحرر محضر بالواقعة.

تشكيل لجنة هندسية

ومن جانبه شكل حي غرب أسيوط لجنة هندسية لمعاينة المنزل وإعداد تقرير بذلك ومدى تأثير الواقعة على المنازل المجاورة.