قبل ساعات من صرفها.. احسب مرتبك ومعاشك بالزيادة الجديدة

تتزايد اهتمامات الموظفين وبحثهم عبر المحركات، عن موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022، وكذلك جدول الحد الأدنى للأجور الجديد، قبيل ساعات من صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022 لموظفي الجهاز الإداري للدولة.

بحسب كتاب دوري لوزارة المالية، فإنّ عملية صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022، تبدأ الخميس، وتستمر حتى الأربعاء 28 ديسمبر، لنحو 5.5 مليون موظف في الجهاز الإداري للدولة.

5 أيام لصرف المرتبات

وتشمل عملية صرف مرتبات ديسمبر التي تستمر 5 أيام، في 33 وزارة وهيئة ومصلحة، صرف الحد الأدنى للأجور الجديد الذي جرى إقراره من قبل مجلس الوزراء، بعد قرار صرف العلاوة الاستثنائية 300 جنيه، وفيما يلي جدول مرتبات ديسمبر بالجدول الجديد للأجور.

1. الحد الأدنى للأجور لموظفي الدرجة الممتازة 9000 جنيه شهريًا.

2. الحد الأدنى للأجور لموظفي الدرجة العالية 6600 جنيه شهريًا.

3. الحد الأدنى للأجور لموظفين الدرجة مدير عام 5400 جنيه شهريًا.

4. الحد الأدنى للأجور لموظفي الدرجة الأولى 4800 جنيه.

5. الحد الأدنى للأجور لموظفي الدرجة الثانية 4200 جنيه.

6. الحد الأدنى للأجور الدرجة الثالثة 3720 جنيها.

7. الحد الأدنى للأجور الدرجة الرابعة 3480 جنيها.

8. الحد الأدنى للأجور الدرجة الخامسة 3240 جنيها.

9. الحد الأدنى للأجور الدرجة السادسة 3000 جنيه.

وبالنسبة لـ المعاش، أعلن اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الحد الأدنى لمعاش الشخص المؤمن عليه والذي تنتهى خدمته اعتبارًا من شهر يناير 2023 سيكون 1105 جنيهات، في حين يبلغ الحد الأقصى للمعاش 8720 جنيها.

8720 جنيها الحد الأقصى لمعاش المنتهي خدمته في يناير 2023

وأشار رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى أنه اعتبارًا من أول يناير 2023 سيتم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 1700 جنيه بدلًا من 1400 جنيه، كما سيتم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 10 آلاف و900 جنيه بدلا من 9400 جنيه.

وأكد «عوض»، أن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، يأتي تطبيقًا لأحكام قانون التأمينات والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 الذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين، وذلك في إطار تنفيذ محاورإصلاح نظام التأمينات الاجتماعية؛ بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.