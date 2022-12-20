حبس 3 أشخاص بتهمة تعريض حياة المواطنين للخطر في «سباق تكاتك» على الدائري

أمرت جهات التحقيق، بحبس 3 أشخاص، على خلفية اتهامهم بتعريض حياة المواطنين للخطر، خلال قيادتهم مركبة «توك توك» بالسير برعونة وافتعال حركات استعراضية «سباق»، مُعرضين حياتهم وحياة المواطنين للخطر أعلى الطريق الدائري بمنطقة المرج.

تفاصيل الواقعة

تفاصيل الواقعة تعود حينما كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله على وسيلة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يظهر خلاله قيام قائدي دراجات نارية «توك توك» بالسير برعونة وافتعال حركات استعراضية «سباق» مُعرضين حياتهم وحياة المواطنين للخطر أعلى الطريق الدائري بدائرة قسم شرطة المرج.

وبالفحص والتحريات، أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة وتبين أنهم 3 سائقين «توك توك»، مقيمين بدائرة القسم، وبمواجهتم اعترافوا بارتكابهم للواقعة، قاصدين من ذلك اللهو والمرح برفقة بعضهم البعض.

العقوبة القانونية المتوقعة للمتهمين

وتعليقا على ذلك، أوضح أشرف ناجي المحامي بالنقض، أن قائدي السيارات والدراجات البخارية من خلال القيادة برعونة وأداء حركات استعراضية بالطريق أثناء سيرهم بمواكب الأفراح أو اثناء التباهي والتفاخر بالسيارة، يؤدي إلى تعريض سلامتهم وسلامه الآخرين للخطر وينتج عنها الكثير من الخسائر في الأموال والأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

وتابع «ناجي» في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أن القانون قد نص على عقوبات رادعه للسائقين المستهترين بأرواحهم وأرواح الأخرين وبتغليظ المسؤولية الجنائية وإضافة بعض العقوبات التكميلية، موضحا أن المادة 238 نصت على أن «كل من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».

وأضاف المحامي، أن قانون المرور الجديد، نص على أن قيادة المركبة بتهور فعل مُجرم قانونا لما له من خطورة جسيمة على حياة مرتكبه وحياة الآخرين بترويعهم وتهديد سلامتهم، لذلك يُعاقب بالحبس وغرامة تبدأ من 4 آلاف جنية ولا تزيد عن 8 آلاف جنيه، وسحب التراخيص مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 سنوات.