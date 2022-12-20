تفاصيل حبس مسجل خطر لقتله «عاطل» في أطفيح.. محامٍ يوضح العقوبة

قررت جهات التحقيق، حبس مسجل خطر متهم بإنهاء حياة عاطل في أطفيح بمحافظة الجيز، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تعود الواقعة عندما تلقت الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من مستشفى الصف المركزي بوصول «أ.ع» 20 سنة، عاطل، متوفى إثر إصابته بطلق ناري بالفخذ الأيسر بواسطة سلاح ناري.

سماع أقوال شاهد عيان

بالفحص والتحريات وسماع أقوال الشاهد على الواقعة، وهو سائق «توك توك»، 19 سنة، مقيم بأطفيح، قال إن المتوفى كان بصحبة شخص يدعى «م .أ»، 21 سنة، وطلبا منه توصيلهما بعد نقطة إسعاف الودي بطريق الكريمات، وعقب وصولهما ترجلا وسمع بعدها صوت طلق ناري، ووجد أن أحدهما قتل الآخر.

وعقب تقنين الإجراءات، تبين أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة، يدعي «ف. م»، وشهرته الضبع، 27 سنة، عاطل، ومطلوب التنفيذ عليه في عدة قضايا «إعدام، 5 مؤبد ، سرقتان بالإكراه» وجرى ضبطة وتحرر محضر بالواقعة، واتخذت الاجراءات القانونية اللازمة ضده.

العقوبة المنتظرة للمتهم

من جهته، قال المحامي أشرف ناجي، إنه قد تلحق بالمتهم عقوبة القتل العمد، موضحا أنه في قانون العقوبات المصري، وفقًا لنص الفقرة الثانية من المادة 234، فإنه «يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».