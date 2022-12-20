التحقيق مع 15 عضوا من الطاقم الصحي بجهينة في سوهاج لتركهم العمل

أحال ممدوح عباس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة في سوهاج، عددًا من الطاقم الطبي بعدة وحدات صحية، للتحقيق في الجهات المختصة، لتركهم العمل قبل نهاية يوم العمل، دون عذر، عقب مرور أحمد محمود عبداللطيف، رئيس المركز، بمرافقة أعضاء التفتيش المالى والإدارى والمتابعة، صباح اليوم، على مستشفى الحميات بجهينة ووحدة الغسيل الكلوى بالمستشفى، والوحدة الصحية بنجع الجبل، والوحدة الصحية بنجع الحويج، لمتابعة سير العمل.

تغيب 15 من الطاقم الطبي

بالاطلاع على سجلات الحضور والانصراف داخل الوحدات الصحية والمستشفى، تبين وجود 15 حالة غياب من الاطقم الطبية والعاملين، عن عملهم دون عذر، رغم توقيعهم في كشوف الحضور اليوم، وتم إعداد مذكرة بذلك، وإحالة الموضوع إلى الشئون القانونية، لاتخاذ اللازم.

متابعة العمل بالمصالح الحكومية

أكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة، المتابعة المستمرة لجميع المصالح الحكومية والخدمية، والتأكد من انتظام العمل بها لصالح خدمة وراحة المواطنين فى كل مكان، وفى كل الأوقات، وأن ذلك بالتعاون مع الجهات الرقابية والإدارية بسوهاج.