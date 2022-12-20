أنقذا طفلين من الغرق ثم ماتا.. وفاة أب وابنه في ترعة: بطولة وتضحية

تربى الوالد على الجدعنة والشهامة، فربى أبنائه على ما ترعرع عليه، فظهرت عائلة تتسم بالصفات الإيجابية والتضحية، ليذيع صيتها بين أرجاء مركز قفط بمحافظة بني سويف، ولتنتهي حياة الرجل وابنه الشاب أثناء محاولتهما إنقاذ طفلين من الغرق.

الوالد عمر عبد النور، يعمل موظفًا فى شركة الكهرباء ولديه «سوبر ماركت»، وابنه «محمد»، توفيا أثناء إنقاذهما طفلين من الغرق، وفق مصطفى ماهر، جارهما لـ«الوطن»: «اللي حصل إنه أثناء لعب بعض أطفال القرية بالكرة أمام منزلهما، ركل أحدهما الكرة بالخطأ لتسقط في مياه ترعة مجاورة، فيفكر الصغار في طريقة لإخراجها، ليهديهما تفكيرهم إلى جلب «سلم صغير» ونزول أحدهم على درجاته ليأتي بالكرة».

الطفل الأول تمسك بالآخر فسقط معه في الترعة

سقط أول طفل في مياة الترعة، أثناء حصوله على الكرة، وأثناء سقوطه، تمسك بطفل آخر فسقط هو الآخر، وفقا لـ«مصطفى»: «لما الطفلين سقطوا في المياه الأطفال الباقية بدأت تصرخ واللي في المياه بيصرخ، فخرج الحاج عمر على صوت الصريخ وتحركت فيه المروءة والشهامة وقرر ينزل عشان ينقذهم ويخرجهم».

ارتفاع منسوب المياه لـ4 أمتار

لم يستطع الحاج عمر، إخراج الأطفال بسبب تمسكهم به، وارتفاع منسوب المياه الذي يصل إلى 4 أمتار، حينها خرج ابنه «محمد»، وقفز في المياه لمحاولة إخراج والده والأطفال: «التلاتة تمسكوا بمحمد فمعرفش يخرجهم وبدأ يغرق معاهم، وقتها نزل بعض الجيران والحمدلله عرفوا يخرجوا الجثث».

الأطفال أحياء.. والمُنقذون أموات

خرج الطفلان أحياء بعد قضائهما فترة قصيرة بالمستشفى، وتوفي الأب ولحق به ابنه، بحسب «مصطفى»: «الأطفال عاشوا لأنهم أخرجوهم لما نزلوا، قعدوا يرفعوا الأطفال بس مقدروش يقاوموا»، وسيطرت حالة من الحزن على مركز قفط بمحافظة قنا، بعد وفاة الأب وابنه، وفق جارهم: «الأب وابنه كانوا خيرة أبناء قفط، كان الأب شهم جدًا وقمة الاحترام والأدب».