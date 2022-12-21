محاولات صينية لكبح كورونا.. والبيت الأبيض يعرض المساعدة

وسط زيادة الإصابات بكورونا في الصين والاستخدام المتزايد للأسّرة بالمستشفيات وبناء مراكز طبية مختلفة لمتابعة حالة المصابين بالحمى، ذكرت السلطات الصينية أنه تم الإعلان عن وفاة 5 أشخاص جدد وسط محاولات لمواجهة الفيروس المستجد «كوفيد 19».

اضطرابات في الصين بسبب الإغلاقات

واضطرت الصين إلى تخفيف نظام الإغلاقات والفحوصات الصارم في البلاد عقب اندلاع احتجاجات واسعة في البلاد، في حدث يُعد نادر الحدوث في بلد محكوم بطريقة تقلل الإضربات أو التظاهرات، وجاء هذا بعد 3 سنوات من الإغلاق المستمر الذي أصاب اقتصاد ثاني أكبر دولة في العالم من الناحية الاقتصادية بأزمات متعددة.

ويصل عدد السكان إلى 1.4 مليار في الصين، وسط امتلاك أدوات رعاية قد لا تكون كافية في ظل توقع أن يصل عدد وفيات كورونا في الصين إلى 2023.

احتمالات لتحور الفيروس

في الوقت الذي أشارت نيد برايس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إلى أن هناك احتمالا كبيرا لتحور الفيروس مع تزايد انتشاره في الصين وهذا سيعد تهديدا على الجميع في كل مكان، فيما أشار المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة لتقديم مساعدات إلى الصين بشكل قد يكون مقبولا.

عدد حالات الوفاة في الصين منذ بداية كورونا

يشار إلى الصين سجَّلت 5242 حالة وفاة مترابطة منذ بداية أزمة كورونا في عام 2019 وسط إشادات عالمية بقلة الوفيات والإصابات في البلد الذي ظهر فيه فيروس كورونا وأصبح وباء عالميا.