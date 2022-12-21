أسعار القطن ترتفع عالميا لأعلى مستوى في شهرين

ارتفعت العقود الآجلة للقطن إلى ما بعد 87.2 سنتًا للرطل في أواخر ديسمبر، وهو أعلى مستوى في أكثر من شهرين، مدعومًا بضعف الدولار وتوقعات بانخفاض العرض في المنتجين الرئيسيين الهند وباكستان.

توقعات القطن في شهر ديسمبر

في تقرير توقعات القطن لشهر ديسمبر، أشارت وزارة الزراعة الأمريكية إلى أن الإنتاج العالمي للقطن في موسم التسويق 2022-2023 من المتوقع أن يصل إلى 115.7 مليون بالة، أي 700 ألف بالة أقل من توقعات نوفمبر.

انتعاش أسعار النفط الخام

كما تلقت الأسعار دعما من انتعاش أسعار النفط الخام منذ أن وصلت إلى أدنى مستوياتها السنوية في أوائل ديسمبر، مما أدى إلى ارتفاع أسعار البوليستر البديل للقطن.

ومع ذلك، من المقرر أن تغلق أسعار القطن عام 2022 منخفضة 22%، حيث ضغطت الرياح المعاكسة للاقتصاد الكلي العالمي على الطلب.

توقعات الاستهلاك العالمي

وتم تخفيض توقعات الاستهلاك العالمي لوزارة الزراعة الأمريكية بمقدار 3.3 مليون بالة عن الشهر السابق، مما يعكس تخفيضات بمقدار مليون بالة للصين والهند، وتخفيضات أصغر لباكستان وتركيا.

بحسب منصة «تريدينج إيكوميكس» فمن المتوقع تداول القطن عند 78.88 سنتا للرطل بنهاية هذا الربع، ونحو 70.01 سنتا في غضون 12 شهرًا.

أعلى مستوى للأسعار على الإطلاق

تاريخياً، وصل القطن إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 227 في مارس 2011.

ويتاح القطن للتداول في بورصة نيويورك التجارية وبورصة شيكاغو التجارية، وأكبر منتجي القطن هم الصين والهند، تليهما الولايات المتحدة وباكستان والبرازيل وأستراليا وأوزبكستان، وتعتبر الولايات المتحدة هي أكبر مصدر للقطن إذ تملك 40% من إجمالي الصادرات العالمية.