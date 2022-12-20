نائب الشعب الجمهوري: استحدثنا 19 لجنة موازية للجان الحوار الوطني

صرح النائب محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الحزب اتفق على استحداث 19 لجنة موازية داخلية، لتماثل لجان الحوار الوطني، من أجل إعداد وصياغة رؤية الحزب في الحوار الوطني.

جاء ذلك في تصريحات للنائب محمد عمارة للصحفيين، على هامش اجتماع لجان الحزب الفرعية الموازية للجان الحوار الوطني، مؤكدا فيها، أن الرؤية التي ينفذها الحزب، تتماشى مع رؤية لجان الحوار الوطني، مشيرا إلى أنهم أعدوا الرؤية الكاملة للحزب، لتقديمها إلى لجان الحوارالوطني، لافتا إلى أن هناك قواسم مشتركة بين اللجان الموازية في الحزب، وبين لجان الحوار الوطني.

وحول أبرز التوصيات داخل لجنة الشئون السياسية للحوار الوطني بحزب الشعب الجمهوري، أوضح أنها تتمثل في تعديل قانون 45 لسنة 2014، الخاص بمباشرة الحقوق السياسية، ونظام الانتخابات والتمثيل النيابي، ونظام الاقتراع.

وكانت لجان حزب الشعب الجمهوري التي شكلها الحزب لبحث قضايا الحوار الوطني في محاوره الثلاثة الرئيسية، انتهت من إعداد تصوراتها ومقترحاتها في مختلف القضايا.

وأعلن الحزب، في مؤتمر اليوم، بمقر الأمانة المركزية، للإعلان عن تسلم مقترحات وتوصيات اللجان الفرعية الموازية للجان الحوار الوطني، على أن يقدمها لإدارة الحوار الوطني.

وكان الحزب، عقد مطلع الشهر الجاري، مؤتمرا بالأمانة المركزية، لإعلان تشكيل لجان فرعية موازية للجان الحوار الوطني، بهدف بحث كل المشكلات التي تقف في وجه المجتمع المصري، وإيجاد قواسم مشتركة مع كل الطوائف بهدف التكامل من أجل مجابهة التحديات التي تواجهها البلاد خلال الفترة الراهنة.

جاء ذلك، بعدما بادر المكتب السياسي لحزب الشعب الجمهوري برئاسة المهندس حازم عمر، بإصدار قرارا بتشكيل لجان بالحزب، مُوازية للجان الفرعية بالحوار الوطني، التي عقدت اجتماعات وورش عمل مُكثفة طوال الشهر الجاري، بهدف ترجمة رؤية الحزب وأفكاره في القضايا إلى توصيات ومقترحات في الملفات التي يناقشها الحوار الوطني.

وجاءت تلك المُبادرة من الحزب، تزامناً مع انتهاء مجلس أمناء الحوار الوطني من تشكيل المحاور الرئيسية للحوار وكافة اللجان الفرعية المُنبثقة من تلك المحاور واقتراب البدء الفعلي لجلسات الحوار.