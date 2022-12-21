«المستثمرين»: كنا نستورد غازا بـ2.5 مليار دولار سنويا وأصبحنا نصدِّر شهريا

أكد الدكتور محمد سعد الدين، نائب رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، أن منظومة الغاز مخطط لها مسبقًا وتم وضع استراتيجية لها، مشيرًا إلى أنه خلال الـ7 سنوات ماضية وقَّعنا في مصر 108 اتفاقيات بعد عمل مسح للبحر المتوسط والأحمر وغرب الصحراء الغربية.

الانطلاقة كانت من حقل ظهر والذي انطلق في فترة قياسية

وأوضح خلال لقائه مع برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc» أن مصر وقعت اتفاقيات وبدأت منح إذن للتنقيب لعدد من الشركات، لافتًا إلى أن الانطلاقة كانت من حقل ظهر والذي انطلق في فترة قياسية ووصل إنتاجه لـ3.2 مليار قدم مكعب كل يوم ومثل إضافة كبيرة لمصر.

وأشار إلى أنه كل فترة سيتم الإعلان حقول غاز طبيعي جديدة بشكل دوري، لافتًا إلى أن حقل نرجس يعتبر نصف مساحة حقل ظهر ويحتوي على 3.5 ترليون قدم احتياطي.

سنشهد اكتشافات جديدة للغاز بشكل دوري

وأكد أننا سنشهد اكتشافات جديدة للغاز بشكل دوري وسيمثل ذلك قيمة مضافة للاقتصاد القومي، لافتًا إلى أننا كنا نستورد غاز بـ2.5 مليار دولار سنويًا وصدرنا العام الماضي بـ11 مليار دولار غاز، متوقعًا حدوث زيادة هذا العام حيث تصدر مصر بمليار دولار غاز شهريًا.