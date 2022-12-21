إحالة الفنانة منة شلبي إلى المحاكمة الجنائية بتهمة تعاطي الحشيش

أحالت النيابة العامة، اليوم، الفنانة منة شلبي للمحاكمة الجنائية، لمعاقبتها على ما أُسند إليها من تهم، بشأن إحراز جوهر الحشيش المخدِّر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرَّح بها قانونًا.

وأوضحت النيابة العامة في بيان عنها، أنّها أقامت الدليلَ قِبَلها من شهادة 5 شهود على الواقعة، وما توصلَّت إليه تحريات الشرطة، وما ثبت بتسجيلات آلات المراقبة بمحلِّ ضبطها، فضلًا عمَّا أسفر عنه فحص المعمل الكيماويّ للمضبوطات المعثور عليها بحوزتها.

وكانت النيابة العامة قد استكملت تحقيقاتها بعد ضبط المتهمة بالاستماع لشهادة 5 من العاملين بمطار القاهرة الدوليّ، والتي كان حاصلها أنّ فحص حقائب المتهمة بجهاز الأشعة أثناء إنهائها الإجراءات الجمركية ظهر خلاله وجود كثافات عضوية بداخلها، فتم تفتيشها تفتيشًا دقيقًا أسفر عن العثور على موادّ مخدِّرة بالحقائب، فأُلقي القبض على المتهمة، وضُبط ما بحوزتها من مخدِّرات.

وشاهدت النيابة العامة بتسجيلات آلات المراقبة دخول المتهمة إلى المنطقة الجمركية والعثور على المضبوطات داخل حقائبها، وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أنَّ المضبوطات تحوي جوهريْنِ مخدريْنِ هما الحشيش والقِنَّب المدرجيْنِ بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

وشهِد مُجري التحريات بشأن الواقعة بصحة ضبط المخدرات بحوزة المتهمة، وحيازتها لها بقصد التعاطي.