ضبط 5 متهمين غسلوا 20 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمخدرات في الشرقية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والعام من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص لـ 2 منهم معلومات جنائية، وأحدهما محبوس على ذمة إحدى القضايا، مقيمين بمحافظة الشرقية؛ لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي والدراجات النارية وكذا إيداعهم بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، إذ قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 20 مليون جنيه تقريبا.

ويأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.