«أول حدا» أغنية جديدة للفنان السوري يوسف عساف (فيديو)

أطلق الفنان السوري يوسف عساف، أولى أغنياته بعنوان «أول حدا»، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، قبل قليل.

أغنية «أول حد» لـ يوسف عساف، من كلمات الشاعر عامر لاوند، وألحان سهيل شاكر، وتوزيع جيمي حداد، وتصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب بين دبي وبيروت، بتوقيع المخرج اللبناني عادل سرحان.

كلمات أغنية أول حدا لـ يوسف عساف

ويقول المقطع الأول في أغنية أول حدا للفنان السوري يوسف عساف،: «شو بخاف من دقة قلب تئذيك، بحسب الكلمة قبل ما احكيك، والضحكة لو منا معك يا شريك، ما بدي هي وعمري ما حبيت.. وحسيت إني ما حدا لولاك قبلك حبيبي ضايع ولاقاك، بحبك بلاك بموت ما بنساك، وبعبد الأرض اللي عليها مشيت.. أو أول حدا بحبو وآخر حدا بحبو، ومن لهفتي يا روح بعشق نبض قلبو».

يشار إلى أن يوسف عساف بدأ تحضيراته لإنجاز الأغنية الثانية لتكون إلى جانب «أول حدا» في قائمة أغنيات أول ألبوماته، المُقرر طرحه العام المقبل.