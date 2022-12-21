ضبط 14 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالغربية

تمكنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالاشتراك مع مباحث التموين بالغربية، من ضبط 14 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و10 آلاف قطعة نودلز منتهية الصلاحية، داخل قرى ومدن طنطا وزفتى والسنطة وقطور.

يأتي ذلك في إطار الجهود والحملات المستمرة، لضبط وتشديد الرقابة على الأسواق، والمتلاعبين.

14 طن مواد غذائية

وكانت المهندسة حنان عامر، مدير عام فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالغربية، تلقت إخطاراً يفيد بضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية، منتهية الصلاحية داخل قرى ومدن طنطا وزفتى والسنطة وقطور، بعد التنسيق مع إدارة مباحث التموين، برئاسة العقيد ايهاب عبد الحليم مدير إدارة مباحث التموين.

10 آلاف قطعة نودلز

حيث تمكنت الحملة من ضبط المواد الآتية، 10 آلاف كيس نودلز بطعم اللحمة منتهية الصلاحية، طني بندق ولوز منتهي الصلاحية، وطني سناكس منتهي الصلاحية، 4 أطنان جبنة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و3 طن عسل أسود غير صالح للإستهلاك الآدمي، وطن رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وطنين ملح غير مطابق للمواصفات الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وتم ضبط جميع الكميات والتحفظ عليها، وحرر محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.