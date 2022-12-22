حصاد 2022.. 10 أزمات صحية في الوسطين الفني والإعلامي

شهد الوسط الفني خلال عام 2022، العديد من الأزمات الصحية، التي تعرض لها مجموعة فنانيين، وكانوا حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

ونستعرض خلال السطور التالية أبرز الأزمات الصحية في 2022

تعرض ياسمين عبدالعزيز لأزمة صحية

في 17 يوليو 2022، تعرضت الفنانة ياسمين عبدالعزيز لوعكة صحية شديدة بعد إجرائها عملية إزالة تكيسات من على المبايض، لتشهد حالتها الصحية تدهور شديد، ما اضطر زوجها أحمد العوضي للإعلان عن مرضها، بعد التكتم التام، مطالبا بالدعاء لها.

وتحسنت حالة ياسمين عبدالعزيز الصحية بشكل بسيط بعد أيام قليلة، لتسافر إلى سويسرا لاستكمال علاجها، وطمأنت الجمهور بعدها عبر حسابها بموقع الفيديوهات والصور «إنستجرام» على حالتها، قائلة: «ربنا استجاب لدعواتكم وكرمني وعديت المحنة على خير الحمد لله».

أزمة عبدالرحمن أبو زهرة الصحية ودخوله في غيبوبة

كما عاني الفنان عبدالرحمن أبو زهرة في 2022 من أزمة صحية شديدة، تواجد على إثرها فترة طويلة في المستشفي، وأعلن نجله أحمد في 26 مارس الماضي، دخول والده العناية المركزة، بعد فقدانه للوعي داخل منزله، عقب سقوطه مغشيا عليه، ما أدى لإصابته بكسر في الحوض.

وبعد ساعات جرى نقله لمستشفى آخر، نتيجة انتقال ميكروب له في المعدة داخل المستشفى الأول، واتهم أولاده إدارة المستشفى بالإهمال في حالة والدهم الصحية.

وفي 14 أبريل الماضي، أكد نجله في تصريح خاص لـ«الوطن» أن والده استرد وعيه بعد فتره من فقدانه، وعاد بعد أيام قليلة إلى المنزل لاستكمال رحله العلاج.

الإعلامية إيمان الحصري

الإعلامية إيمان الحصري هي الأخرى تعرضت لأزمة صحية شديدة خلال 2022، ودخلت غرفة العمليات 7 مرات خلال 21 يوما، واضطرت إلى السفر للخارج، لاستكمال رحلة علاجها، لتفاجئ جمهورها بأول ظهور لها في فعاليات افتتاح طريق الكباش.

أزمة أنغام الصحية

وتعرضت الفنانة أنغام لأزمة صحية شديدة في 2022، وشهدت حالتها تدهور بعد خضوعها لعملية جراحية لإزالة الرحم، لكن حدث خطأ طبي، أدى إلى شلل في الأمعاء.

وبعد أيام طمأنت أنغام جمهورها على حالتها الصحية، عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، قائلة «الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه.. لقد من الله عليا بالشفاء بفضل دعائكم وحبكم الذي غمرني من كل جانب».

أزمة محمد ثروت الصحية وسفره خارج مصر لإجراء عمليه دقيقة

خضع الفنان محمد ثروت خلال عام 2022 لعمليتين جراحيتين، الأولى في 25 يونيو الماضي، وكانت بالقلب داخل أحد المستشفيات الكبرى في مصر، بعد إصابته بانسداد في شريان بالقلب.

وأعلن نجله في أغسطس الماضي، خضوع والده لعمليه جراحية دقيقة أخرى في النمسا، والتي كللت بالنجاح ليعود بعد أيام قليلة إلى مصر، ويستأنف نشاطه الفني.

أزمة ايهاب توفيق الصحية وخضوعه لفتيت حصوات عالحالب

وفي منتصف أغسطس الماضي، أعلن الفنان إيهاب توفيق تعرضه لأزمة صحية تمنعه من السفر وممارسة نشاطة الفني، ونشر عبر صفحته الرسمية بـ«انستجرام»، تقريرا عن حالته الصحية كان مضمونة، كالتالي : «بالكشف على المريض المذكور، تبين أنه يعاني من مغص كلوي أيسر حاد، مع ارتفاع في درجة الحرارة، وبعد مراجعة الفحوصات، تبين وجود حصوة بأعلى الحالب الأيسر، مع ارتداد للبول على الكلى، ونصحنا المريض بعدم السفر باستخدام الطائرة، وتفتيت الحصوة بواسطة جهاز الموجات الصدمية، مع الالتزام بالعلاج والمتابعة».

أزمة مصطفى كامل الصحية بسبب التدخين والإرهاق

وتعرض الفنان مصطفى كامل، في مايو الماضي، لأزمة صحية أثناء قيادتة سيارته على كوبري أكتوبر، وجرى نقله على الفور إلى المستشفى، واتضح أنه يعاني من آثار إرهاق وإجهاد شديد.

مرض محمد عبدالرحمن

كما تعرض الفنان محمد عبدالرحمن «توتا» لأزمة صحية في يونيو الماضي، وخضع لعملية قلب مفتوح، وتكللت بالنجاح، ويواصل بعد فترة من الراحة بأمر الاطباء نشاطه الفني، وأرجع ما حدث له في عدد من اللقاءات التلفزيونية إلى شراهته في التدخين.

أزمة المنتج صلاح رمزي

ما زال المنتج صلاح رمزي يتواجد في أحد المستشفيات الكبري في غيبوبة، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة، بسبب عدوى كانت قد أصابته مؤخرا.

وخضع «رمزي» لعدة عمليات جراحية، ولم تشهد حالته الصحية أي تحسن حتى الآن، حسبما أكد شقيقة شريف رمزي لـ«الوطن».

أزمة محمد شاهين الصحية

وتعرض الفنان محمد شاهين، الاثنين الماضي، لأزمة صحية مفاجئة، أثناء تواجده بمدينة الرياض السعودية، لعرض مسرحية «فرصة سعيدة».

وجرى نقل محمد شاهين إلى المستشفى، وركب دعامتين في القلب، وأكد في تصريحات لـ«الوطن» أن حالته الصحية مستقرة، ويحتاج فترة راحة في منزله.