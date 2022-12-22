«الأرصاد»: أجواء شتوية وتوقعات بسقوط أمطار خفيفة ومتوسطة ببعض المناطق

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهئية الأرصاد الجوية، إن هناك فرص كبيرة لسقوط كميات الأمطار على شمال البلاد مع استمرار انخفاض درجات الحرارة، بسبب تعمق المنخفض الجوي لطبقات الجو العليا، مع وجود منخفض سطحي كذلك على البحر المتوسط، مع كتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا منخفضة بدرجات حرارتها، وهو ما يؤدي إلى تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة والتي ستحجب جزء من أشعة الشمس وتساعد على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة خلال فترات النهار وأيضًا خلال فترات الليل.

وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وأمل صالح ببرنامج هذا الصباح على فضائية «إكسترا نيوز»، أن العظمى على القاهرة الكبرى تتراوح ما بين 19 و20 درجة مئوية خلال فترات النهار، وهو ما يزيد من شعور المواطنين بطقس شتوي لطيف خلال فترات النهار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد خلال فترات النهار.

انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة

وأوضحت عضو المركز الإعلامي لهئية الأرصاد الجوية، أن ساعات الليل المتأخرة وفترات الصباح الباكر ومع الغياب التام لأشعة الشمس ستنخفض درجات الحرارة بصورة ملحوظة، لتكون الأجواء باردة على أغلب أنحاء الجمهورية، لافتة إلى تزايد فرص سقوط الأمطار اليوم والتي بدأت بالفعل خلال ساعات الصباح الأولى على السواحل الشمالية الغربية، منوهة عن أن أمطار اليوم ستكون متوسطة على مناطق السواحل الشمالية الغربية كمطروح والإسكندرية، وشمال الوجه البحري كالبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، إذ أن الأمطار المتوسطة ستكون متقطعة على مدار اليوم.

أمطار بمناطق متفرقة من البلاد

وأشارت «غانم»، إلى أن الأمطار ستمتد إلى المناطق الداخلية كجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب محافظة البحر الأحمر وقد تصل إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وأمطار المناطق الداخلية ستكون أمطار خفيفة، وقد تكون متوسطة ببعض الأماكن، وعلى فترات متقطعة من اليوم، لافتة إلى أن اليوم سيشهد أجواءً شتوية على اغلب المناطق الشمالية من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، وستستمر هذه الأجواء غدًا الجمعة مع استمرار انخفاض درجات الحرارة واستمرار فرص سقوط الأمطار المتفاوتة على شمال البلاد، مؤكدة على بدء البلاد بالدخول في فصل الشتاء وهو ما أدى لانخفاض درجات الحرارة والتي ستستمر إلى متصف الأسبوع القادم.

لا يوجد نشاط للرياح وتأثير طفيف للشبورة المائية على الطرق

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن سرعة الرياح عاملا مهما في الإحساس بدرجات الحرارة، كونها تساهم بزيادة الشعور بانخفاض درجات الحرارة، منوهة أن اليوم سيشهد سرعات رياح نسبية وغير مؤثر على الشعور بانخفاض درجات الحرارة، إذ لا يوجد أي نشاط للرياح اليوم، وبالتالي سيشعر المواطنين بانخفاض درجات الحرارة، بسبب غياب أشعة الشمس ببعض فترات من النهار أو من مصادر الكتل الهوائية، مشيرة إلى أن البلاد تشهد منخفضا جويا بطبقات الجو العليا وهو ما يجعل الشبورة المائية ليست بالصورة الكبيرة التي شهدتها البلاد بالفترة الماضية.