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في العدد الأسبوعي لـ«الجمهورية»: تخفيض زمن الإفراج للسلع ومنافذ بيع بأسعار مخفضة

كتب:

الوطن
11:11 ص | الخميس 22 ديسمبر 2022
جانب من الصفحة الأولى للعدد الأسبوعي لجريدة الجمهورية

جانب من الصفحة الأولى للعدد الأسبوعي لجريدة الجمهورية

صدر اليوم الخميس، العدد الأسبوعي لجريدة الجمهورية، الصادرة عن دار التحرير، برئاسة تحرير الكاتب الصحفي عبدالرازق توفيق، الذي كتب مقالا بعنوان «ترتيب الأوراق»، وشمل العدد أخبارا سياسية واقتصادية ورياضية، فضلا عن مقالات لعدد من كبار الكتاب.

جريدة الجمهورية

وجاء في عناوين الصفحة الأولى من العدد الأسبوعي لجريدة الجمهورية ما يلي:

- منافذ جديدة في جميع المحافظات لبيع السلع بأسعار مخفضة.

- معارض «أهلا رمضان».. من يناير حتى نهاية الشهر الكريم.

- خلال متابعته موقف تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات بالجمارك: د. مدبولي يوجه بتخفيض زمن الإفراج للسلع والمواد الخام بالموانئ.

استضافة مونديال 2030

وشمل العدد الأسبوعي لجريدة الجمهورية موضوعات رياضية منها:

- رئيس الفيفا يدعم مصر والسعودية على استضافة مونديال 2030.

- صلاح يتحدى هالاند اليوم.

- الأهلي مصدوم والزمالك محتار.. يناير المرعب يطرق أبواب الدوري.

واحتوى عدد الجمهورية الأسبوعي، أيضا على مقالات لعدد من الكتاب ومنهم الكاتب الصحفي سمير رجب «خيوط الميزان» والكاتبة ناهد المنشاوي «لقطة» والكاتب محمد أبو الحديد «آخر الأسبوع».

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